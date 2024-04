Mayank Yadav: "मेरा सपना है की,,,", मयंक यादव ने आईपीएल 2024 के सबसे तेज़ गेंद फेकने के बाद कर दिया बड़ा खुलासा

‘‘ दो मैचों में दो बार ‘मैन ऑफ द मैच' का पुरस्कार लेकर अच्छा लग रहा है. मुझे हालांकि ज्यादा खुश इस बात की है कि हम दोनों मैच जीतने में सफल रहे.'' ग्लेन मैक्सवेल, कैमरून ग्रीन और रजत पाटीदार जैसे बल्लेबाजों को आउट करने वाले इस गेंदबाज ने कहा कि उनका लक्ष्य भारत के लिए ज्यादा से ज्यादा मैच खेलने का है. इस 21 साल (Mayank Yadav Said Want to Play for India) के गेंदबाज ने कहा, ‘‘ मेरा लक्ष्य भारत के लिए ज्यादा से ज्यादा खेलने का है. मुझे लगता है कि यह मेरे लिए सिर्फ शुरुआत है और मेरा पूरा ध्यान अपने लक्ष्य को हासिल करने पर है.''

मैच में अपने पसंदीदा विकेट के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘‘कैमरुन ग्रीन का विकेट.'' उन्होंने कहा, ‘‘तेज गेंदबाजी के लिए आपको कई चीजों की जरूरत होती है. आपको अपने खानपान, नींद, थकान से उबरने जैसी चीजों का ध्यान रखना होता है. मैं अभी अपनी डाइट (आहार) पर काफी ध्यान देता हूं और ‘आईस बाथ' भी ले रहा हूं. इससे मुझे फायदा मिल रहा है.''