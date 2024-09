Matt Short: ऑस्ट्रेलियाई ओपनर का अनोखा खेल, ऐसा कारनामा करने वाले बनें दुनिया के पहले क्रिकेटर

Matt Short Created History: मैट शॉर्ट ने इतिहास रच दिया है. बतौर सलामी बल्लेबाज वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट चटकाने वाले पूर्ण सदस्य राष्ट्र के पहले खिलाड़ी बन गए हैं. इंग्लैंड के खिलाफ जारी दूसरे टी20 मुकाबले में उनका जलवा रहा. टीम के लिए उन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए 24 गेंदों में 3 चौके और 1 छक्का की मदद से 28 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली. उसके बाद जब उन्हें गेंदबाजी करने का मौका मिला तो अपने 3 ओवरों के स्पेल में महज 22 रन खर्च करते हुए 5 विकेट चटका डाले. हालांकि, शॉर्ट के इस उम्दा गेंदबाजी के बावजूद कंगारू टीम दूसरा मुकाबला जीतने में नाकामयाब रही. उसे दूसरे टी20 मैच में 3 विकेट से शिकस्त का सामना करना पड़ा है.

मैट शॉर्ट को ऑस्ट्रेलियाई टीम में हमेशा से ही बतौर सलामी बल्लेबाज शामिल किया जाता रहा है, लेकिन अपने पिछले टी20 मुकाबले में वह बल्ले के बजाय गेंद से ज्यादा कारगर नजर आए. हाल यह रहा कि कंगारू टीम की तरफ से कहर बरपाती गेंदबाजी करते हुए उन्होंने इतिहास बना दिया है. अब दुनिया उन्हें टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पूर्ण सदस्य देशों की तरफ से बतौर सलामी बल्लेबाज टीम में शामिल होते हुए गेंदबाजी में 5 विकेट चटकाने के लिए हमेशा याद रखेगी. उनसे पहले पूर्ण सदस्य देशों की तरफ से किसी दूसरी टीम के सलामी बल्लेबाज ने ऐसा कारनामा नहीं किया था.

Matt Short is the first opening batter from a Full Member nation to take a five-for in men's T20Is 🤯 #ENGvAUS pic.twitter.com/iaWtMXFTO6