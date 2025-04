PBKS vs LSG: लखनऊ के दिग्वेश सिंह के नोटबुक सेलिब्रेशन को देखकर BCCI एक्शन में, दी गई ये सजा

Digvesh Rathi Controversial Celebration against Priyansh Arya: लखनऊ सुपरजायंट्स के स्पिनर दिग्वेश सिंह (Digvesh Rathi) को बीसीसीआई ने फटकार लगाने के साथ-साथ सजा भी सुनाई है. दरअसल, पंजाब किंग्स के बीच मैच के दौरान प्रियांश आर्य का विकेट लेने के बाद जश्न मनाने के लिए दिग्वेश पर मैच फीस का 25% और 1 डिमर्ट प्वाइंट का जुर्माना लगाया गया है. बता दें कि जब प्रियांश आर्य हुए तो दिग्वेश सिंह उनके पास गए और हाथ पर लिखने का इशारा करते हुए नजर आए थे. दिग्वेश सिंह के इस एक्ट को देखकर बीसीसीआई ने उनपर यह जुर्माना लगाया है.

बीसीसीआई की ओर से आए बयान में कहा गया है कि, "लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाज दिग्वेश सिंह पर मंगलवार को भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ में पंजाब किंग्स के खिलाफ अपनी टीम के मैच के दौरान आईपीएल आचार संहिता के उल्लंघन के लिए मैच फीस का 25 प्रतिशत और एक डिमेरिट अंक का जुर्माना लगाया गया है."

🚨 Digvesh Singh has been fined 25 percent of his match fees & received 1 demerit point for his celebrations after taking the wicket of Priyansh Arya. 🚨#LSGvPBKS #RishabhPant #DigveshRathi pic.twitter.com/xk5yvWGsDy