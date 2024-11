VIDEO: लॉकी फर्ग्यूसन से पहले न्यूजीलैंड के लिए टी20 में किन धुरंधरों ने चटकाए हैं विकेट? दिग्गजों के नाम जानकर हो जाएंगे हैरान

Lockie Ferguson Took A Hat-Trick: श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच जारी टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 10 नवंबर को दांबुला में खेला गया. जहां कीवी टीम लॉकी फर्ग्यूसन की हैट्रिक के बदौलत पांच रन से नजदीकी जीत हासिल करने में कामयाब रही. दांबुला में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए मजबूर हुई न्यूजीलैंड की टीम 19.3 ओवरों में महज 108 रन पर ढेर हो गई थी. उसके बाद लग रहा था कि श्रीलंकाई टीम इस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेगी, लेकिन जब कीवी गेंदबाजों ने गेंदबाजी करनी शुरू कि तो श्रीलंकाई बल्लेबाज 19.5 ओवरों में 103 रन तक ही पहुंच पाए. मैच के दौरान 33 वर्षीय फर्ग्यूसन का जलवा रहा. उन्होंने 2 ओवरों में केवल 7 रन खर्च करते हुए तीन विकेट चटकाए.

मैच के दौरान लॉकी फर्ग्यूसन हैट्रिक लेने में कामयाब रहे. उन्होंने अपने पहले ओवर की आखिरी गेंद पर सबसे पहले विकेटकीपर बल्लेबाज कुसल परेरा (03) को मिच हे के हाथों कैच आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया. उसके बाद दूसरे ओवर की पहली और दूसरी गेंद पर उन्होंने क्रमशः कामिंदु मेंडिस (1) और चरिथ असलांका (0) को आउट करते हुए पवेलियन जाने पर मजबूर कर दिया. कामिंदु मैच के दौरान एलबीडब्ल्यू आउट हुए, जबकि असलांका विकेट के पीछे मिच हे के हाथों लपके गए.

