IND vs ENG: मोहम्मद सिराज नहीं... कुमार संगकारा ने चौंकाया, इन तीन खिलाड़ियों को बताया सीरीज का असली हीरो

Kumar Sangakkara on IND vs ENG Test Series: भारत और इंग्लैंड के बीच ओवल टेस्ट मैच (Oval Test match) खत्म होने के बाद श्रीलंका के पूर्व दिग्गज कुमार संगकारा (Kumar Sangakkara) ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसने फैन्स के बीच खलबली मचा दी है. दरअसल, संगकारा ने ऐसे तीन खिलाड़ियों की तारीफ की है जिसने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में अपने पऱफॉर्मेंस से कमाल किया और सीरीज का असली हीरो साबित हुए. श्रीलंका के पूर्व दिग्गज संगकारा का सोशल मीडिया पोस्ट खूब वायरल हो रहा है. संगकारा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर किया और लिखा, "युवा कप्तान के लिए अब मेरे पास ज़िक्र करने की जगह नहीं बची.. शुभमन गिल, वाशिंगटन सुंदर और सर रविंद्र जडेजा...सभी ने ज़रूरत पड़ने पर साहस और दृढ़ता दिखाई."

Ran out of space to mention the young skipper @ShubmanGill @Sundarwashi5 and Sir @imjadeja all showed character fight and resilience when it mattered