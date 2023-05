IPL 2023: Eliminator मुकाबले में हार के बाद बौखलाए Krunal Pandya ने खुद पर फोड़ा हार का ठीकरा, "मैंने उनके खिलाफ..."

Krunal Pandya

Krunal Pandya After Lose vs MI in IPL 2023 Eliminator: मुंबई इंडियंस के हाथों एलिमिनेटर मुकाबले में मिली करारी हार के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के कार्यवाहक कप्तान की भूमिका निभा रहे क्रुणाल पंड्या (Krunal Pandya) हार के बाद मायूस नज़र आये. लगातार दोनों ही सीजन में लखनऊ को एलिमिनेटर मुकाबले में ही हार कर बाहर होना पड़ा है. मुंबई के 183 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सुपरजाइंट्स की टीम मधवाल (पांच रन पर पांच विकेट) (Akash Madhwal Five Wicket Hall) की धारदार गेंदबाजी के सामने 16.3 ओवर में 101 रन पर सिमट गई. मार्कस स्टोइनिस (40) (Stoinis) के अलावा सुपरजाइंट्स का कोई और बल्लेबाज टिककर नहीं खेल पाया. टीम के तीन बल्लेबाज रन आउट हुए.