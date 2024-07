''वो दक्षिण अफ्रीका में बेहोश हो जाएंगे'', रोहित शर्मा को चुभ सकता है श्रीकांत का कटाक्ष, कोहली को बताया चैंपियन

Krishnamachari Srikkanth Big Statement: भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर कृष्णम्माचारी श्रीकांत ने टीम इंडिया के लिए वनडे और टेस्ट फॉर्मेट में अगुवाई करने वाले स्टार क्रिकेटर रोहित शर्मा पर बड़ा बयान दिया है. दरअसल, वर्ल्ड कप का अगला संस्करण 2027 में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में खेला जाना है. टीम इंडिया के नए मुख्य कोच गंभीर का कहना है कि अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली अपनी फिटनेस और फॉर्म सही रखते हैं तो आगामी टूर्नामेंट में वह देश के लिए शिरकत कर सकते हैं. गंभीर के इसी बयान के बाद 64 वर्षीय श्रीकांत ने अपना विचार साझा किया है.

पूर्व क्रिकेटर ने अपने यूट्यूब चैनल पर बेटे अनिरुद्ध के साथ खास चर्चा के दौरान कहा कि विराट कोहली आगामी टूर्नामेंट में शिरकत करते हुए नजर आ सकते हैं. मगर रोहित की फिटनेस पर उन्हें संदेह नजर आया. उन्होंने कहा, ''विराट कोहली एक चैंपियन खिलाड़ी हैं. रोहित शर्मा को 2027 का वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहिए. वो दक्षिण अफ्रीका में बेहोश हो जाएंगे.''

Virat Kohli is an absolute champion , Rohit Sharma shouldn't play 2027 wc he will faint in South Africa 😭 - Krish Srikanth pic.twitter.com/7y2vc9CGUv