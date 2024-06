विराट कोहली-रोहित शर्मा नहीं बल्कि भारत के इन खिलाड़ियों के फैन हैं पाकिस्तान को सुपरओवर में हराने वाले इंजीनियर सौरभ नेत्रवलकर

Saurabh Netravalkar On favorite player: पाकिस्तान के खिलाफ सुपरओवर में यूएसए (USA vs PAK) को जीत दिलाने वाले सौरव नेत्रलवकर (Saurabh Netravalkar) ने अब भारत के खिलाफ मैच से पहले अपने फेवरेट क्रिकेटरों के नाम का ऐलान किया है. बता दें कि Sports With Ravishh के यू- ट्यूब चैनल पर इंटरव्यू देते हुए सौरव ने फेवरेट भारतीय क्रिकेटर के बारे में बात की. पाकिस्तान के खिलाफ सुपरओवर में गेंदबाजी कर अपनी टीम को जीताने वाले सौरव ने कोहली (Kohli vs Rohit Sharma) और रोहित को अपना फेवरेट क्रिकेटर नहीं माना है. बल्कि सौरव ने कहा कि, "मैं उस दौड़ में बड़ा हुआ हूं, जब राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर एक साथ खेला करते थे. मेरे फेवरेट भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, जहीर खान और अनिल कुंबले रहे हैं. मैंने उन्हें देखकर ही क्रिकेट में अपना करियर बनाने का फैसला किया था. वहीं, सौरव ने बताया कि मैक्गा, वसीम अकरम दो ऐसे गेंदबाज रहे हैं जिसको देखकर मैंने गेंदबाजी करने के बारे में सोचा था. "

इसके अलावा भारत के खिलाफ मैच को लेकर सौरव ने अपनी राय दी और कहा, "मैं 100 फीसदी देना चाहता हूं. विरोधी टीम कौन है ये नहीं देख रहे हैं. हम अपना 100 फीसदी देना चाहते हैं. मैं कैसे अपना बेस्ट दे पाउंगा इसी के बारे में सोच रहा है . यह नया विकेट है इसलिए पिच यहां मुश्किल है. लेकिन इटंरनेशनल क्रिकेटरों के तरौर पर आपको इसपर ढालना पड़ता है. मैं भारत के खिलाफ अच्छा गेंदबाजी करूं इसी के बारे में सोच रहा हूं ना कि किस बल्लेबाज को आउट करूंगा यह सोच रहा हूं."

क्यों गए अमेरिका

सौरव ने इस बारे में भी बताया और कहा कि, 2013 में इंजनियरिंग पूरी हो गई थी. उसी साल मैंने रणजी ट्रॉफी में डेब्यू कर लिया. आईपीएल में भी ब्रेक नहीं मिला इसलिए मैंने अमेरिका जाने का फैसला किया.

इन खिलाड़ियों के साथ खेले हैं क्रिकेट

सौरव नेत्रलवकर ने कहा कि, मैंने भारत में सबसे ज्यादा क्रिकेट सूर्यकुमार यादव के साथ खेला है. सूर्या अंडर 15- रणजी टीम में मेरे कप्तान रहे थे. सबसे ज्यादा उनके साथ ही क्रिकेट खेला है. रोहित भाई के साथ प्रैक्टिस की थी. वो मेरे सीनियर रहे थे.

USA अमेरिका: मोनंक पटेल (कप्तान), आरोन जोन्स (उप-कप्तान), एंड्रीस गौस, कोरी एंडरसन, अली खान, हरमीत सिंह, जेसी सिंह, मिलिंद कुमार, निसर्ग पटेल, नितीश कुमार, नोशतुश केंजीगे, सौरभ नेत्राल्वाकर, शैडली वान शल्कविक, स्टीवन टेलर, शायन जहांगीर

रिजर्व खिलाड़ी: गजानंद सिंह, जुआनॉय ड्रिस्डेल, यासिर मोहम्मद