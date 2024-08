संन्यास की खबरों के बीच केएल राहुल का VIDEO आया सामने, यहां आग लगाने के लिए पार कर दी मेहनत की सारी हदें

KL Rahul Getting Ready for Duleep Trophy: सोशल मीडिया पर ऐसे कई सारे पोस्ट वायरल हो रहे हैं जिनमे बताया जा रहा है कि केएल राहुल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से संन्यास का ऐलान किया था. मगर कुछ देर बाद ही उन्होंने अपने रिटायरमेंट की पोस्ट डिलीट कर दी. बता दें वायरल हो रही यह खबरें पूरी तरह से अफवाह है. भारतीय क्रिकेटर ने अपनी रिटायरमेंट से संबंधित कोई भी पोस्ट साझा नहीं की है. वायरल हो रहे सारे पोस्ट सरासर गलत हैं और फेंक हैं.

सोशल मीडिया पर संन्यास से संबंधित अफवाहों के बीच केएल राहुल का एक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में वह मैदान में खूब पसीना बहा रहे हैं. @mufaddal_vohra नाम के क्रिकेट प्रेमी ने उनका एक वीडियो साझा करते हुए इसके कैप्शन में लिखा है, ''केएल राहुल दलीप ट्रॉफी और घरेलू टेस्ट सीजन के लिए तैयारी कर रहे हैं.''

KL Rahul getting ready for the Duleep Trophy and home Test season. 🇮🇳 pic.twitter.com/rVAN8qlYXw