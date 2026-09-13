केएल राहुल उपकप्तान, ऋषभ पंत की वापसी, सामने आई वेस्टइंडीज के खिलाफ ODI सीरीज की संभावित टीम इंडिया- रिपोर्ट

केएल राहुल को वेस्टइंडीज के खिलाफ 27 सितंबर से शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारत का उप-कप्तान बनाया जा सकता है. शुभमन गिल की कप्तानी में भारत, कैरेबियाई टीम के खिलाफ वनडे सीरीज की शुरुआत तिरुवनंतपुरम से करेगा, जबकि बाकी दो मैच गुवाहाटी (30 सितंबर) और मुल्लांपुर (3 अक्टूबर) में खेले जाएंगे.

सिलेक्शन मीटिंग में शामिल होंगे अजीत अगरकर

वेस्टइंडीज सीरीज और ईरानी कप के लिए टीम का चयन 16 सितंबर को किया जाएगा, जो अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे T20I मैच के एक दिन बाद होगा. इस चयन बैठक में चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर शामिल होंगे. दिलचस्प बात यह है कि यह चयन बैठक अगरकर के तय कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में उनका आखिरी काम होगा, जो 4 अक्टूबर को खत्म हो रहा है.

श्रेयस अय्यर उपलब्ध नहीं होंगे

उन्हें एक और साल का एक्सटेंशन मिल सकता है, लेकिन अभी तक BCCI ने अगरकर के भविष्य के बारे में कुछ नहीं कहा है. माना जा रहा है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान ही एशियन गेम्स भी हो रहे हैं, इसलिए रेगुलर 50-ओवर के उप-कप्तान श्रेयस अय्यर उपलब्ध नहीं होंगे क्योंकि वह T20 टीम की कप्तानी करते हुए जापान में होंगे.

ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल के बीच चुनाव

ईशान किशन के भी एशियन गेम्स की ड्यूटी पर होने के कारण, राहुल के बाद दूसरे विकेटकीपर की जगह को लेकर चर्चा होगी. चुनाव ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल के बीच है. चयन मामलों की जानकारी रखने वाले एक BCCI सूत्र ने PTI को बताया, "चुनाव पंत और जुरेल के बीच है. जाहिर है, हेड कोच और कप्तान की राय अहम होगी.'

माना जा रहा है कि अगर पंत को दूसरे कीपर के तौर पर नहीं चुना जाता है, तो वह श्रीनगर में जम्मू-कश्मीर के खिलाफ ईरानी कप में 'रेस्ट ऑफ इंडिया' टीम की कप्तानी करेंगे. अगर पंत को भारत के लिए चुना जाता है, तो जुरेल 'रेस्ट ऑफ इंडिया' की कप्तानी कर सकते हैं. उन्होंने हाल ही में श्रीलंका में इंडिया A की कप्तानी की थी.

हार्दिक पांड्या के फिट होने की उम्मीद

अगर हार्दिक पांड्या फिट घोषित नहीं होते हैं, तो नेशनल चयनकर्ताओं के लिए वनडे के लिए सीम बॉलिंग ऑलराउंडर चुनना मुश्किल हो सकता है. हार्दिक, जिन्हें इंडिया A के लिए चुना गया है, के बारे में BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में PTI के सूत्रों का कहना है कि उनके 20 सितंबर से कॉम्पिटिटिव व्हाइट-बॉल क्रिकेट खेलने के लिए फिट होने की उम्मीद है.

सूत्र ने कहा, 'सिलेक्टर्स ने पुडुचेरी में 6 अक्टूबर से शुरू होने वाले इंडिया A के वनडे मैचों के लिए हार्दिक को चुना है. हालांकि, वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे मैच 3 अक्टूबर को खत्म होंगे. यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या हार्दिक को वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे मैचों के लिए चुना जाता है या नहीं.' तेज गेंदबाजी लाइन-अप में मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार और प्रिंस यादव जैसे खिलाड़ी शामिल हैं, जो सभी फिट और उपलब्ध हैं. श्रेयस अय्यर की गैर-मौजूदगी में ऋतुराज गायकवाड़ को चुने जाने की संभावना है.

कई खिलाड़ियों के चोटिल होने से सिलेक्शन कमिटी के लिए भी प्रक्रिया मुश्किल हो रही है, क्योंकि उनके पास ऑलराउंडर के विकल्प कम हैं. अभी चोटिल खिलाड़ियों की लिस्ट में हर्ष दुबे, सूर्यांश शेडगे, मोहसिन खान, वेंकटेश अय्यर, हर्षित राणा और शाहबाज़ अहमद शामिल हैं, जो सीनियर टीम, A टीम या ईरानी कप के लिए सिलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं हैं. ये सभी खिलाड़ी बेंगलुरु में CoE में रिहैबिलिटेशन से गुज़रेंगे.

मुंबई के घरेलू क्रिकेट के दिग्गज सरफराज खान, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया A के खिलाफ इंडिया A टेस्ट मैचों के लिए नहीं चुना गया था, उन्हें 'रेस्ट ऑफ़ इंडिया' (RoI) टीम के लिए चुने जाने की संभावना है. दिल्ली के युवा खिलाड़ी सनात सांगवान और आयुष डोसेजा, जो रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले टॉप तीन खिलाड़ियों में शामिल थे, उनके रविचंद्रन स्मरण के साथ RoI टीम का हिस्सा बनने की उम्मीद है.

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