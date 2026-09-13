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निगार सुल्ताना ने हरमनप्रीत से नहीं मिलाया था हाथ, अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तोड़ी चुप्पी

महिला एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल-1 में टॉस के बाद बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना ने भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर से हाथ नहीं मिलाया था. इस मामले में अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने बयान दिया है.

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निगार सुल्ताना ने हरमनप्रीत से नहीं मिलाया था हाथ, अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तोड़ी चुप्पी
हरमनप्रीत कौर और निगार सुल्ताना
X (formerly Twitter)

दुबई में खेले गए महिला एशिया कप 2026 के सेमीफ़ाइनल में टॉस के बाद बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना ने भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया. इसकी वजह साफ नहीं है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने इस घटना से खुद को अलग कर लिया है और कहा है कि यह उनका अपना फैसला था.

दरअसल, पिछले साल सितंबर से, पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच बढ़े राजनीतिक तनाव के कारण भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटरों ने हाथ मिलाने से इनकार किया है. लेकिन, कुछ हद तक अप्रत्याशित रूप से, सुल्ताना ने पिछले गुरुवार को सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ भी ऐसा ही किया.

क्या बोले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की महिला समिति के चेयरमैन रफीकुल इस्लाम बाबू ने कहा, 'बेशक, यह उनका अपना फैसला था (हरमनप्रीत से हाथ न मिलाना)। हमारा मानना ​​है कि खेल दुनिया को एक साथ लाते हैं. हम सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि सभी देशों के साथ दोस्ताना रिश्ते चाहते हैं, इसलिए उन्होंने जो कुछ भी किया, वह पूरी तरह से उनका निजी फैसला था.'

बांग्लादेश लगातार दूसरी बार सेमीफाइनल से बाहर

150 रन का लक्ष्य हासिल न कर पाने के कारण बांग्लादेश यह मैच 40 रन से हार गया. 2018 में खिताब जीतने के बाद कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में यह लगातार दूसरी बार था जब वे सेमीफ़ाइनल से बाहर हुए. सुल्ताना ने अभी तक हाथ मिलाने वाले विवाद पर कोई टिप्पणी नहीं की है. इस बीच, बांग्लादेश की कप्तान के तौर पर उनके भविष्य पर भी सवाल उठ रहे हैं. बाबू ने संकेत दिया है कि उनके व्यवहार को लेकर मिली शिकायतों के बाद बोर्ड एशियाई खेलों के अभियान के बाद स्थिति का आकलन करेगा.

खेलों के समापन के बाद होगा स्थिति का आकलन

'हमने बोर्ड अध्यक्ष के साथ इस मामले (प्रदर्शन और शिकायत) पर पूरी चर्चा की है, और चूंकि वे एशियाई खेलों में हैं, इसलिए हम खेलों के समापन के बाद स्थिति का आकलन करेंगे. बाबू ने कहा, 'सबसे पहले, हम देखेंगे कि टीम एशियाई खेलों में कैसा प्रदर्शन करती है, फिर तय करेंगे कि क्या करने की ज़रूरत है.'

निगार सुल्ताना की कप्तानी पर भी खतरा

उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, 'टीम में कई कमियां हैं. हम बड़ी टीमों को हराने में कामयाब नहीं हो पाए हैं. हमने वर्ल्ड कप में भी अच्छा खेला लेकिन छोटी-छोटी गलतियों की वजह से हार गए. हम टीम को मजबूत और ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए काम कर रहे हैं. एशियाई खेलों के बाद हम तय करेंगे कि क्या किया जा सकता है.' ऐसे में अब निगरा की कप्तानी पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है.

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