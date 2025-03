KKR vs RCB: स्टेज पर विराट ने बढ़ाया हाथ, रिंकू सीधे निकल गए, वीडियो वायरल, सोशल मीडिया ने दिल पे ले लिया

यह जमाना सोशल मीडिया का है. और छोटी से छोटी बात छिप नहीं सकती. कुछ ऐसा ही शनिवार से शुरू हुई इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में खेले गए केकेऔर आरसीबी (KKR vs RCB) मुकाबले से पहले ओपनिंग सेरेमनी के दौरान हुआ. इस समारोह को किंग खान होस्ट कर रहे थे. शाहरुख ने हमेशा की तरह ही अपने अंदाज में फैंस का खास स्टाइल में मनोरंजन किया, जब उन्होंने विराट और रिंकू सिंह को स्टेज पर बुलाकर दोनों से सवाल-जवाब तो किए ही, तो वहीं साथ ही अपने हालिया फेमस गानों पर डांस मूव्स भी कराए. हालांकि, इससे पहले जब कोहली लेफ्टी रिंकू से स्टेज पर मिले, तो एक घटना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई.

Rinku Singh rejects to shake hands with Virat.

Virat waits to greet him, but Rinku doesn't even bother. Stay humble man 🤡 pic.twitter.com/y6HZ57gCO1 — Messi is the G.O.A.T (@Nobody_10__) March 22, 2025

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें देखा जा सकता है कि रिंकू जैसे ही स्टेज पर आते हैं, तो कोहली उनसे हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिंकू बिना हाथ मिलाए तेजी से गुजर जाते हैं. इस घटना से करोड़ों फैंस हैरान रह गए और यह देकते ही देखते चर्चा का विषय बन गया. वहीं, यह भी ध्यान देने वाली बात है कि रिंकू और कोहली की खासी छनती है. पिछले साल जब कोहली ने रिंकू को बैट गिफ्ट किया था, तो वह वीडियो भी खासा वायरल हुआ था.

बहरहाल, शनिवार को हुई इस घटना के पलों को फैंस ने लपक लिया. और इस मामले पर जमकर कमेंट

Rinku Singh ignores Virat Kohli and greets Shahrukh Khan in the Opening Ceremony.



VIDEO: https://t.co/p0xm540kPu pic.twitter.com/tGr9vTyDzO — CricketGully (@thecricketgully) March 22, 2025

विराट के चाहने वालों को बुरा लग रहा है.

Wtf Rinku singh ignored Virat Kohli when virat was going for handshake. — S.🚀 (@ThodaSaSanskari) March 22, 2025

यह छोटी चूक नहीं कही जाएगी. निश्चित तौर पर रिंकू ने इरादतन नहीं किया होगा, लेकिन अब वह पकड़ लिए गए हैं

Rinku singh ignored Virat Kohli 💔 pic.twitter.com/qg1IAvXKOU — Ankit Sheoran (@sheoranankit_) March 22, 2025

विराट भले ही दिल पर न लें, सोशल मीडिया ने तो ले लिया है