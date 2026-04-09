Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants LIVE Score, IPL 2026: ईडन गार्डन्स में हो रहे आईपीएल 2026 के 15वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी कर रही है. अजिंक्य रहाणे और फिल एलन की सलामी जोड़ी की नजरें कोलकाता को मजबूत शुरुआत दिलाने पर होंगी. बता दें, लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ आईपीएल 2026 के 15वें मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. टॉस के दौरान पंत ने बताया कि उनकी टीम बिना किसी बदलाव के उतरी है जबकि कोलकाता की प्लेइंग इलेवन में ब्लेसिंग मुजरबानी को ड्राप किया गया है, जबकि वरुण चक्रवर्ती अब भी रिकवर कर रहे हैं. इसके अलावा कप्तान रहाणे ने स्पष्ट तौर पर यह नहीं बताया कि कैमरून ग्रीन गेंदबाजी करते हैं या नहीं. तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी, जिन्होंने ईशान किशन एंड कंपनी के खिलाफ कहर बरपाया था, वो आज क्या गुल खिलाते हैं, यह देखना बेहद ही दिलचस्प होने वाला है. इसके अलावा नजरें कोलकाता के गेंदबाजी समीकरण पर भी होंगे, क्योंकि ग्रीन गेंदबाजी के लिए तैयार हैं और वरुण चक्रवर्ती संघर्ष कर रहे हैं. (Live Scorecard)

ऐसी हैं दोनों टीमें की प्लेइंग इलेवन

कोलकाता नाइट राइडर्स प्लेइंग इलेवन: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), फिन एलन, कैमरून ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, रोवमैन पॉवेल, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, नवदीप सैनी, कार्तिक त्यागी

लखनऊ सुपर जाइंट्स प्लेइंग इलेवन: मिशेल मार्श, एडेन मार्कराम, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), निकोलस पूरन, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, मणिमारन सिद्धार्थ, अवेश खान, मोहम्मद शमी, दिग्वेश सिंह राठी, प्रिंस यादव



