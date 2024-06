''बचा लेना भगवान जी'', जीत के लिए उत्तर प्रदेश में हो रहा है कीर्तन, सोशल मीडिया पर भी दुआओं का दौर चालू, VIDEO

India vs South Africa, T20 World Cup 2024: भारतीय टीम के लिए आज का दिन बेहद अहम है. रोहित एंड कंपनी करीब 11 साल बाद आईसीसी के किसी बड़े टूर्नामेंट को अपने नाम करने के करीब है. ब्लू टीम के साथ-साथ देश के क्रिकेट प्रशंसक भी काफी प्रसन्न हैं और टीम इंडिया के लिए जगह-जगह पर कीर्तन और हवन कर रहे हैं. ऐसा ही कुछ नजारा उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है. यहां भारतीय क्रिकेट प्रेमी टीम इंडिया की जीत के लिए कीर्तन कर रहे हैं. इस पल का एक वीडियो भी सामने आया है. यहां फैंस को भगवान के सामने ढोल मजीरे के साथ कीर्तन करते हुए देखा जा सकता है.

वायरल हो रहे वीडियो पर फैंस भी अपना विचार साझा कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि इस बार भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप जीत जाए. फैंस की तरफ से आ रहे विचार कुछ इस प्रकार हैं-

Cricket fans in Uttar Pradesh offered prayers for Indian victory in the T20I World Cup final. 🇮🇳 pic.twitter.com/wcGkuK9Qp3