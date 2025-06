MLC 2025: कीरोन पोलार्ड ने टी-20 में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने

Kieron Pollard World record in T20: वेस्टइंडीज के विस्फोटक खिलाड़ी कीरोन पोलार्ड ने टी-20 में इतिहास रच दिया है. पोलार्ड ने टी-20 क्रिकेट (Kieron Pollard in T20) के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. पोलार्ड टी-20 क्रिकेट में 700 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं. बता दें कि पोलार्ड के बाद दूसरे नंबर पर ड्वेन ब्रावो हैं जिन्होंने अबतक अपने टी-20 करियर में 582 मैच खेले हैं. सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि पोलार्ड और ड्वेन ब्रावो में 118 मैचों का लंबा अंतर है.

