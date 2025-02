दिल्ली कैपिटल्स ने चली अबतक की सबसे बड़ी चाल, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान की टीम में हुई एंट्री

Kevin Pietersen Has Been Appointed Delhi Capitals Mentor: आईपीएल 2025 के आगाज में अभी कई दिन शेष हैं. उससे पहले दिल्ली कैपिटल्स की टीम से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. फ्रेंचाइजी ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन को अपना मेंटर नियुक्त किया है. आपको बता दें कि बतौर मेंटर पीटरसन का यह पहला अनुभव होगा.

हेमंग बदानी को आईपीएल 2025 के लिए दिल्ली कैपिटल्स की टीम का मुख्य कोच बनाया गया है. वहीं मैथ्यू मॉट सहायक कोच के रूप में नजर आएंगे. फ्रेंचाइजी ने गेंदबाजी कोच के रूप में मुनाफ पटेल, जबकि क्रिकेट निदेशक की जिम्मेदारी वेणुगोपाल राव के कंधों पर रखी है. पीटरसन कोचिंग डिपार्टमेंट में अपने अनुभव से इन दिग्गजों को सहायता प्रदान करेंगे.

