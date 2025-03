DC vs LSG: 'एक महान खिलाड़ी...', आशुतोष शर्मा को लेकर केविन पीटरसन ने किया बड़ा ऐलान, मचाई खलबली

Kevin Pietersen big statement on Ashutosh Sharma: आईपीएल 2025 के चौथे मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपरजायंट्स को 1 विकेट से हराकर धमाकेदार जीत दर्ज की. दिल्ली की जीत में आशुतोष शर्मा ने कमाल की पारी खेली और 31 गेंद पर नाबाद 66 रन बनाए. आशुतोष की पारी के दम पर दिल्ली की टीम जीत हासिल करने में सफल रही. दिल्ली की इस जीत में आशुतोष ने नाबाद 66 रन बनाए और साथ ही अपनी पारी के दौरान उन्होंने अपने मेंटर केविन पीटरसन के सलाह पर काम करते हुए मैच को फिनिश किया. यही कारण था कि जब आशुतोष ने दिल्ली को जीत दिलाई तो बल्लेबाज ने रिवर्स स्विप के अंदाज में रिएक्ट कर पीटरसन के लिए जीत का जश्न मनाया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

वहीं, दूसरी ओर मैच के बाद पीटरसन ने आशुतोष से बात की और उन्हें एक खास बात कहते हुए एक बड़ा ऐलान कर दिया. पीटरसन ने आशुतोष से बात करते हुए कहा, "मैच खत्म करने का मतलब आप जानते हैं .. मेरा क्या मतलब है अपनी टीम को एक महान स्थिति में लाना एक बात है लेकिन महान खिलाड़ी खेल खत्म करते हैं."यानी पीटरसन ने एक तरह से आशुतोष फिनिशिंग स्टाइल की तुलना महान खिलाड़ियों से कर डाली है. दिल्ली कैपिटल्स ने सोशल मीडिया पर पीटरसन और आशुतोष की बातचीत का वीडियो शेयर किया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है

Kevin Pietersen told Ashutosh Sharma that great players finishes the game.



- Ashutosh in the first match itself took KP's advice seriously. 🫡pic.twitter.com/03gutazTrc