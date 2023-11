Kane Williamson: पाकिस्तान की राह में न्यूजीलैंड बनेगा रोड़ा!, श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले से पहले कप्तान विलियमसन ने कर दिया इशारा

Kane Williamson on WC 2023

Kane Williamson on NZ vs SL: विश्व कप में न्यूजीलैंड की गेंदबाजी अभी तक अपेक्षा के अनुरूप नहीं रही है लेकिन लेकिन कप्तान केन विलियमसन (Kane Williamson on New Zealand Bowling) ने बुधवार को उम्मीद जताई कि लॉकी फर्ग्युसन (Lockie Ferguson Back in Playing 11) की वापसी से उनके आक्रमण को धार मिलेगी. फर्ग्युसन चोट के कारण पिछले दो मैच नहीं खेल सके. अब न्यूजीलैंड को बृहस्पतिवार को श्रीलंका के खिलाफ करो या मरो का मैच खेलना है. विलियमसन ने मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा ,‘‘ वह हमारे आक्रमण में संतुलन लाता है. उसने टूर्नामेंट में उपयोगी योगदान दिया है और उसके पास अपार अनुभव है. वह नयी गेंद के गेंदबाजों के लिये काफी मददगार साबित होता है. हम पिच को देखकर टीम संयोजन तय करेंगे.'' ट्रेंट बोल्ट ने आठ मैचों में दस विकेट लिये हैं लेकिन अभी तक अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सके.