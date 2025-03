Kane Williamson: रॉस टेलर नहीं, अब केन विलियमसन को रखिए याद, भारत के खिलाफ बनाया गजब का रिकॉर्ड

Kane Williamson Created History: न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के अनुभवी बल्लेबाज केन विलियमसन ने इतिहास रच दिया है. वह न्यूजीलैंड की तरफ से भारत के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा 50 प्लस की पारी खेलने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. खास मामले में उन्होंने किसी और को नहीं, बल्कि पूर्व दिग्गज क्रिकेटर रॉस टेलर को पीछे छोड़ा है. टेलर ने भारत के खिलाफ वनडे में 11 बार 50 प्लस की पारी खेली थी. वहीं दुबई में भारत के खिलाफ 50 के आंकड़े को पार करते हुए विलियमसन ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है. खबर लिखे जाने तक केन विलियमसन ने भारत के खिलाफ वनडे में 12 बार 50 प्लस की पारी खेली है.

इन दोनों दिग्गजों के बाद तीसरे स्थान पर पूर्व क्रिकेटर नाथन एस्टल का नाम आता है. एस्टल ने भारत के खिलाफ वनडे में 10 बार 50 प्लस की पारी खेली थी. चौथे स्थान पर पूर्व कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग काबिज हैं. जिन्होंने नौ बार 50 प्लस रन बनाए हैं.

