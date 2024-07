4,4,4,6,1,6, पाकिस्तानी स्टार ने इरफान पठान को जमकर धोया, लोग कहने लगे, 'हां पठान भाई कैसा दिया?', VIDEO

Irfan Pathan, World Championship of Legends 2024: भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर इरफान पठान की वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024 में जमकर धुनाई हुई है. दरअसल, टूर्नामेंट का 8वां मुकाबला शनिवार (6 जुलाई) को इंडिया चैंपियंस और पाकिस्तान चैंपियंस के बीच बर्मिंघम में खेला गया. यहां इंडिया की तरफ से 10वां ओवर डालने आए पठान को पाकिस्तानी सलामी बल्लेबाज कामरान अकमल ने जमकर टारगेट किया.

अकमल ने पठान के इस ओवर की पहली गेंद पर डीप एक्स्ट्रा कवर में चौका जड़ा. इसके बाद उन्होंने दूसरी गेंद को डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ से चौका के लिए निकाला. तीसरी गेंद उन्होंने बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ से चौका के लिए धकेला. चौथी गेंद पर उन्होंने डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का लगाया. 5वीं गेंद पर उन्होंने सिंगल लेते हुए शरजील खान को स्ट्राइक रोटेट किया.

Pakistan beats India by nearly hundred runs. It looked one sided all the way, another Sunday ruined for Irfan Pathan by Pakistan cricket#Indvspak #PakvsInd pic.twitter.com/BtJJSSkqUX — U M A R (@Agrumpycomedian) July 6, 2024

अकमल के प्रचंड रुख को देखते हुए शरजील ने भी रंग बदला और आखिरी गेंद पर फाइन लेग के ऊपर से बेहतरीन छक्का जड़ दिया. इस तरह दोनों बल्लेबाज इरफान पठान के ओवर में 3 चौके, 2 छक्के और सिंगल के बदौलत कुल 25 रन बटोरने में कामयाब रहे.

मैच के दौरान पठान ने भारतीय टीम की तरफ से महज 1 ओवर की गेंदबाजी की. इस बीच उन्होंने 25.00 की इकोनॉमी से कुल 25 रन लुटा दिए. वहीं अपनी टीम की तरफ से कामरान अकमल 40 गेंद में 9 चौके और 4 छक्के की मदद से 77 और शरजील खान महज 30 गेंदों में 72 रन की पारी खेलने में कामयाब रहे.

Sharjeel Khan & Kamran Akmal smashed 25 runs in an over to Irfan Pathan.💚 🔥🤣#PAKvsIND #WCL2024 pic.twitter.com/7mDewEd2O4 — Nawaz 🇵🇰 (@Rnawaz31888) July 6, 2024

पाकिस्तान के ये दोनों बल्लेबाज पारी का आगाज करते हुए अपनी टीम के लिए पहले विकेट के रूप में 10.5 ओवर में 145 रन जोड़ने में कामयाब रहे. जिसके बदौलत पाकिस्तान की टीम निर्धारित ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 243 रन बनाने में कामयाब रही.

वहीं लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की टीम 9 विकेट के नुकसान पर 175 रन ही बना पाई. जिसकी वजह से उनसे पाकिस्तान के खिलाफ 68 रन के बड़े अंतर से शिकस्त का सामना करना पड़ा.

