जोश इंगलिस ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के इतिहास में हो गए अमर, एडम गिलक्रिस्ट का सबसे बड़ा रिकॉर्ड हुआ ध्वस्त

Josh Inglis Breaks Adam Gilchrist Record: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का चौथा मुकाबला 22 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच लाहौर में खेला गया. जहां कंगारू टीम 15 गेंद शेष रहते पांच विकेट से जीत हासिल करने में कामयाब रही. मैच के हीरो विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंगलिस रहे. इंग्लैंड की तरफ से मिले 352 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने 86 गेंदों में नाबाद 120 रनों की शतकीय पारी खेली. जिसके बदौलत एक पल के लिए हारती हुई नजर आ रही ऑस्ट्रेलियाई टीम हासिल करने में कामयाब रही. (Josh Inglis Breaks Adam Gilchrist Record)

मैच के दौरान इंगलिस ने एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल की. वह ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. खास मामले में उन्होंने किसी और को नहीं बल्कि पूर्व दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट को पीछे छोड़ा है. (Josh Inglis Breaks Adam Gilchrist Record)

An incredible 💯 from Josh Inglis keeps Australia alive in the chase 🫡#ChampionsTrophy #AUSvENG pic.twitter.com/cY9wMWokNA