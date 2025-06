'उसने फिर साबित कर दिया...', स्टुअर्ट ब्रॉर्ड ने इस खिलाड़ी को बताया व्हाइट बॉल क्रिकेट का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज

Stuart Broad react on greatest ever white-ball player: इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉर्ड ने उस बल्लेबाज के बारे में अपनी राय दी है जिसे वो इंग्लैंड का सबसे बेहतरीन व्हाइट बॉल क्रिकेट का बल्लेबाज मानते हैं. स्काई स्पोर्ट्स के साथ बात करते हुए स्टुअर्ट ब्रॉर्ड ने इंग्लैंड के सर्वेश्रेष्ठ व्हाइट बॉल क्रिकेटर के बारे में बताया है. ब्रॉर्ड ने जोस बटलर को इंग्लैंड का सबसे बेहतरीन व्हाइट बॉल क्रिकेटर करार दिया है. (Stuart Broad on Jos Buttler)

पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉर्ड ने बटलर को लेकर बात की और कहा, " जोस बटलर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह इंग्लैंड के सबसे महान व्हाइट बॉल क्रिकेटर. बटलर मैदान के चारों ओर रन बनाते हैं.. जैसा कि हम हमेशा से जानते हैं. मुझे लगता है कि जब वह अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में होंते हैं तो उन्हें यह एहसास हो जाता है कि कौन सी गेंद आ रही है, और किस तरह से शॉट मारना है. वह सही गेंद को स्कूप करता है... वह अपने पैरों का इस्तेमाल करके रन बनाता है. वह सीधी गेंद का उपयोग करता है, वह बहुत चतुर बल्लेबाज. मुझे लगता है कि वह अब तक का सबसे महान व्हाइट बॉल वाला खिलाड़ी है."

बता दें कि बटलर टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं. अभी समाप्त हुए वेस्टइंडीज के खिलाफ टी-20 सीरीज में बटलर ने अपनी बल्लेबाजी से तहलका मचाया और तीन पारियों में कुल 165 रन बनाए. बटलर को टी-20 सीरीज में बेहतरीन बल्लेबाजी करने के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से नवाजा गया.

दरअसल, बटलर ने अबकर अपने टी-20 इंटरनेशनल करियर में 137 मैच खेलकर कुल 3700 रन बना लिए हैं, (Most runs in career in T20Is) जोस बटलर इंग्लैंड की ओर से T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. बता दें कि टी-20 इंटरनेशनल में इस समय सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम दर्ज है. रोहित ने 4231 रन बनाए हैं. वहीं, वेस्टइंडीज के खिलाफ टी-20 सीरीज को इंग्लैंड ने 3-0 से जीतकर इतिहास रच दिया.