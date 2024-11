VIDEO: 115 मीटर लंबा छक्का, 184.44 की स्ट्राइक रेट, 8 चौके और 6 छक्के, IPL नीलामी से पहले चाहते क्या है जोस बटलर?

Jos Buttler Hits 115 Meter Long Six: मौजूदा समय में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की टीम पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के तहत आमने-सामने है. सीरीज का दूसरा मुकाबला बीते कल (10 नवंबर 2024) ब्रिजटाउन में खेला गया. जहां इंग्लिश टीम को 7 विकेट से बड़ी जीत मिली. मैच के दौरान कप्तान जोस बटलर का बल्ला जमकर चला. यहां उन्होंने तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 45 गेंदों का सामना किया. इस बीच 184.44 की स्ट्राइक रेट से 83 रन की विस्फोटक अर्धशतकीय पारी खेलने में कामयाब रहे. बटलर की इस उम्दा पारी में उनके बल्ले से आठ चौके और छह बेहतरीन छक्के निकले. मैच के दौरान उन्होंने कुछ ऐसे गगनचुंबी छक्के भी लगाए, जिसे देख वहां उपस्थित हर कोई हैरान रह गया.

मैच के दौरान गुडाकेश मोटी के एक ओवर में जोस बटलर ने आगे बढ़कर एक तूफानी छ्क्का लगाया. जिसकी लंबाई करीब 115 मीटर से ज्यादा रही. उनके इस छक्के को देख वहां उपस्थित हर कोई खुशी से झूम उठा.

