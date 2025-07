IND vs ENG: सर डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड टूटा, जो रूट ने रच इतिहास, विश्व क्रिकेट हैरत में

Joe Root Breaks World Record : जो रूट (Joe Root) ने भारत के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में शानदार 150 रन की पारी खेली. ऐसा कर रूट ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए. जो रूट टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अब सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज के लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए हैं. ऐसा कर रूट ने जैक कैलिस, राहुल द्रविड़ और रिकी पोंटिंग को पछाड़ दिया है. रूट के नाम अब टेस्ट में 13409 रन दर्ज हो गए हैं. उनसे आगे अब सिर्फ सचिन तेंदुलकर हैं. तेंदुलकर ने टेस्ट में 15921 रन बनाने में सफलता हासिल की है. इसके अलावा रूट ने एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है. रूट अब टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में किसी एक गेंदबाज के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं. ऐसा कर उन्होंने स्टीव स्मिथ का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है. (Most Runs Against One Bowler In Tests)

रूट ने तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा कर रचा इतिहास

स्टीव स्मिथ (Steve Smith) के नाम टेस्ट में किसी एक गेंदबाज के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड था. स्मिथ ने स्टुअर्ट ब्रॉर्ड के खिलाफ 577 रन टेस्ट में बनाए थे. वहीं, अब जो रूट ने सर रविंद्र जडेजा के खिलाफ 588 रन बना लिए हैं. इसके बाद तीसरे नंबर पर विराट कोहली हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के नाथन लियोन के खिलाफ 573 रन रन बनाए थे. वहीं, चौथे नंबर पर भारत के चेतेश्वर पुजारा हैं जिन्होंने लियोन के खिलाफ टेस्ट मैचों में 571 रन बनाए बनाने में सफलता हासिल की है.

टेस्ट इतिहास में किसी गेंदबाज़ के ख़िलाफ़ सर्वाधिक रन (Most runs vs a bowler in Test history)

588* - जो रूट vs रवींद्र जडेजा

577 - स्टीव स्मिथ vs स्टुअर्ट ब्रॉड

573 - विराट कोहली vs नाथन लायन

571 - चेतन पुजारा vs नाथन लायन

531 - के. संगकारा vs सईद अजमल

रूट ने तोड़ा ब्रैडमैन का रिकॉर्ड (Joe Root Scripts World Record Surpassing Don Bradman)

जो रूट ने सर डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. रूट भारत के खिलाफ अपने घरेलू मैदान पर 9वां शतक लगाने में सफल हो गए हैं. ऐसा कर रूट किसी एक टीम के खिलाफ घरेलू मैदान पर सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. बता दें कि ब्रैडमैन ने अपने घरेलू मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ 8 शतक लगाने में सफलता हासिल की है. यानी अब रूट ने इस माले में सर डॉन ब्रैडमैन को पछाड़ दिया है. (Joe Root vs Don Bradman)

टेस्ट मैच की बात करें तो तीसरे दिन की समाप्ति पर इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 7 विकेट पर 544 रन बनाकर भारत पर अपनी बढ़त 186 रन की कर ली थी. खेल समाप्ति के समय बेन स्टोक्स 77 और लियाम डॉसन 21 रन बनाकर खेल रहे थे.