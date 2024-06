भाई के लिए छोड़ा देश, अब पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने इटली के लिए तूफानी शतक ठोककर रचा इतिहास

Joe Burns record: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर जो बर्न्स (Joe Burns) ने 2026 टी-20 वर्ल्ड कप यूरोप क्वालीफायर में रोमानिया के खिलाफ मैच में इटली की ओऱ खेलते हुए 55 गेंदों में 12 चौकों और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 108 रन की पारी खेली. जो बर्न्स ने 52 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया था. दरअसल, जो बर्न्स ने ऑस्ट्रेलिया से अलग होकर इटली टीम की ओर से खेलने का फैसला किया था. बता दें कि जो बर्न्स की मां इटली की हैं इसलिए ऑस्ट्रेलिया के इस खिलाड़ी ने इटली में जाकर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का फैसला किया है. अब इटली की ओर से खेलते हुए बर्न्स ने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप सब रिजनल यरोप क्वालीफायर ग्रुप-ए के मैच में रोमानिया के खिलाफ तूफानी शतक जमाकर इतिहास दोहरा दिया है.

अपनी शतकीय पारी के दौरान पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ओपनर जो बर्न्स ने एक खास रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है. जो बर्न्स अब इंटरनेशनल क्रिकेट में दो अलग-अलग देशों के लिए शतक लगाने वाले दुनिया के छठे बैटर बन गए हैं. उनसे पहले केप्लर वेसल्स, एड जॉयस, मार्क चैपमैन, इयोन मोर्गन औऱ गैरी बैलेंस ने यह कारनामा इंटरनेशनल क्रिकेट में किया था. बता दें कि इस मैच में रोमानिया को 160 रन से हार का सामना करना पड़ा है.

इसके अलावा जो बर्न्स टी-20 इंटरनेशनल में इटली की ओर से सबसे ज्यादा रनों की पारी खेलने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं. उनसे पहले इटली की ओर से T20I में सबसे ज्यादा रन की पारी मार्कस कैंपोपियानो ने खेली थी. साल 2022 में मार्कस कैंपोपियानो ने स्पेन के खिलाफ मैच में नाबाद 87 रन बनाए थे.

Joe Burns ने ऑस्ट्रेलिया छोड़कर इटली में बसने का फैसला अपने दिवंगत भाई डोमिनिक बर्न्स को श्रद्धांजलि देने के तौर पर किया है. बता दें कि जो बर्न्स के भाई का देहांत इस साल फरवरी में हो गया था. अपने भाई की याद में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया छोड़कर इटली में जाकर बसने का फैसला किया. अपने भाई डोमिनिक की जर्सी नंबर 85 पहनकर उन्होंने यह मैच खेला था और शानदार तूफानी शतक जड़कर इतिहास दोहरा दिया.

