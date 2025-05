RCB vs LSG: जितेश शर्मा ने रचा इतिहास, IPL में ऐसा महारिकॉर्ड बनाकर मचाई खलबली, तोड़ दिया धोनी का ऐतिहासिक रिकॉर्ड

Jitesh Sharma record in IPL : आईपीएल (IPL 2025) 2025 के 70वें मैच में आरसीबी ने लखनऊ (LSG vs RCB, IPL 2025, 70th Match) को 6 विकेट से हरा दिया. इस मैच में लखनऊ सुपरजायंट्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी की और तीन विकेट पर 227 रन बनाए जिसके बाद आरसीबी ने 18.4 ओवर में 230 रन बनाकर मैच को जीत लिया. आरसीबी की ओर से विराट कोहली (Virar Kohli) 54 रन की पारी खेली तो वहीं दूसरी ओर जितेश शर्मा ने 33 गेंद पर नाबाद 85 रन बनाकर टीम को यादगार जीत दिला दी. जीत के साथ ही आरसीबी प्वाइंट्स टेबल में पहले नंबर पर पहुंचने में सफल हो गई. पाटीदार की जगह इस मैच में कप्तानी कर रहे जितेश ने अपनी बल्लेबाजी से फैन्स और किंग कोहली का भी दिल जीत लिया. जितेश (Jitesh Sharma) ने अपनी 85 रन की पारी के दौरान 6 छक्के और 8 चौके लगाए.

Didn't throw the helmet. We respect it. 🥶 pic.twitter.com/angg5cjKCA — Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) May 27, 2025

आरसीबी (RCB) की कप्तानी करने वाले जितेश ने 85 रन की नाबाद पारी खेलकर आईपीएल में एक महारिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. जितेश आईपीएल के इतिहास में सफल लक्ष्य का पीछा करते हुए छठे नंबर पर सर्वोच्च स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए. ऐसा कर जितेश ने महान धोनी के 2018 में बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ दिया. धोनी ने साल 2018 में आरसीबी के खिलाफ मैच में नाबाद 70 रन की पारी खेली थी. अब आईपीएल में सफल लक्ष्य का पीछा करते हुए छठे नंबर पर सर्वोच्च स्कोर बनाने का महारिकॉर्ड जितेश शर्मा के नाम दर्ज हो गया है.

आईपीएल इतिहास में सफल लक्ष्य का पीछा करते हुए छठे नंबर पर सर्वोच्च स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज (Highest score by No.6 or lower in successful IPL chase)

85* - जितेश शर्मा (आरसीबी) Vs LSG, 2025

70* - एमएस धोनी (सीएसके) Vs RCB, 2018

70* - आंद्रे रसेल (केकेआर) Vs PBKS, 2022

70 - कीरोन पोलार्ड (एमआई) Vs RCB, 2017

68 - ड्वेन ब्रावो (सीएसके) Vs MI, 2018

प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजे गए जितेश शर्मा

प्लेयर ऑफ द मैच जितेश ने 33 गेंद की नाबाद पारी में आठ चौके और छह छक्के लगाये. उन्हें मयंक का अच्छा साथ मिला जिन्होंने 23 गेंद की नाबाद पारी में पांच चौके जड़े। दोनों ने पांचवें विकेट के लिए 45 गेंद में 107 रन की अटूट साझेदारी कर टीम को जीत दिलायी.

जितेश ने मैच के बाद पुरस्कार समारोह में कहा, ‘‘मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि मैंने ऐसी पारी खेली है. मैं बस उस पल में रहने का प्रयास कर था, में क्रीज पर टिके रहने की कोशिश कर रहा था। मैं अभी अपनी भावनाओं को शब्दों में बयां नहीं पाउंगा.