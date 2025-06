Jasprit Bumrah: बुमराह के महारिकॉर्ड ने दुनिया को चौंकाया, कपिल देव सहित एक साथ 9 गेंदबाजों को पछाड़ कर रचा इतिहास

Jasprit Bumrah record : जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड में इतिहास रच दिया है. पहले टेस्ट मैच (IND vs ENG, 1st Test Match) में इंग्लैंड की पारी के दौरान बुमराह ने 5 विकेट लेने का कमाल किया. ऐसा कर बुमराह ने भारतीय तेज गेंदबाज के तौर पर ऑल टाइम महारिकॉर्ड बना दिया है. बुमराह भारत के पहले ऐसे गेंदबाज बन गए हैं जिनके नाम इंग्लैंड में तीन बार 5 विकेट हॉल करने का कमाल दर्ज है. इससे पहले सभी भारतीय तेज गेंदबाजों ने इंग्लैंड की धरती पर दो बार 5 विकेट हॉल करने का कमाल किया था. बता दें कि कपिल देव ने इंग्लैंड की धरती पर अपने टेस्ट करियर में दो बार 5 विकेट हॉल करने में सफल रहे थे. बता दें कि यह बुमराह का इंग्लैंड में चौथा इंटरनेशनल पांच विकेट हॉल है, जो कपिल देव (Kapil Dev) को पीछे छोड़ते हुए इंग्लैंड में किसी भारतीय गेंदबाज की ओर से लिया गया सर्वाधिक 5 विकेट हॉल भी हैं.

इंग्लैंड में सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल करने वाले भारतीय गेंदबाज (Jasprit Bumrah create History in England)

3*-जसप्रीत बुमराह (18 पारी)

2 - चेतन शर्मा (4 पारी)

2 - लाला अमरनाथ (5 सराय)

2-भुवनेश्वर कुमार (7 पारी)

2 - मोहम्मद निसार (7 सराय)

2 - सुरेंद्र नाथ (7 सराय)

2 - वीनू मांकड़ (9 पारी)

2 - भागवत चन्द्रशेखर (15 सराय)

2 - कपिल देव (22 पारी)

2 - ईशांत शर्मा (24 पारी)

कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ने के कगार पर (Jasprit Bumrah vs Kapil Dev in Test)

इसके अलावा बुमराह अब कपिल देव का एक और बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने के कगार पर हैं. बुमराह का विदेश में यह 12वीं बार 5 विकेट हॉल करने का कारनामा है. ऐसा कर बुमराह ने कपिल देव की बराबरी कर ली है. कपिल देव ने भी विदेश में खेलते हुए टेस्ट क्रिकेट में 12 बार 5 विकेट हॉल करने में सफल रहे हैं.

विदेशी टेस्ट में भारतीय गेंदबाज की ओर से सर्वाधिक पांच विकेट हॉल (Most five-fers by an Indian in away Tests)

12* - जसप्रीत बुमराह (64 पारी)

12 - कपिल देव (108 पारी)

10 - अनिल कुंबले (121 पारी)

9 - इशांत शर्मा (111 पारी)

इसके साथ-साथ बूम-बूम बुमराह अब विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक पांच विकेट हॉल लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं और साथ ही किसी भी तेज गेंदबाज की ओर से WTC के इतिहास में सर्वाधिक विकेट हॉल लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए हैं.

WTC इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट (Most five-wicket hauls in the WTC and the most by any fast bowler)

11*-जसप्रीत बुमराह (67 पारी)

11 - रविचंद्रन अश्विन (78 पारी)

10 - पैट कमिंस (90 इन्स)

10 - नाथन लियोन (91 पारी)

8 - प्रभात जयसूर्या (33 पारी)

8 - कगिसो रबाडा (61 पारी)