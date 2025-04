Ishan Kishan Wicket Controversy: "बिना किसी अपील के..." ईशान किशन के विकेट पर नवजोत सिंह सिद्धू का माथा ठनका, रिएक्शन ने मचाई खलबली

Ishan Kishan Wicket Controversy: हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबले के दौरान कुछ ऐसा देखने को मिला, जो आईपीएल इतिहास में इससे पहले कभी नहीं देखा गया था. आईपीएल 2024 के 41वें मुकाबले में अंपायर ने बिना किसी अपील के ही ईशान किशन को आउट दिया. तो दूसरी तरफ बल्लेबाज ने अंपायर की उंगली उठने का भी इंतजार नहीं किया और पवेलियन की तरफ कदम बढ़ा दिए. लेकिन जब रिव्यू दिखा तो कहानी एकदम अलग रही.

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद को ट्रेंट बोल्ट ने पहला झटका दिया. इसके बाद मैच के तीसरे ओवर की पहली गेंद पर दीपक चाहर को ईशान का विकेट मिला. यह लेंथ गेंद थी और एंगल से बाहर निकली. विकेटकीपर ने गेंद को कलेक्ट किया. इसके बाद अंपायर विनोद शेषन ने पहले गेंद को वाइड देने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन इसी दौरान ईशान किशन चलने लगे और अंपायर को कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने अपना हाथ ऊपर उठाया.

जब ईशान को लगा कि अंपायर गेंद को वाइड करार देने जा रहे थे, तो ईशान ने क्रीज में वापस जाने की कोशिश की, जिससे शेषन और भ्रमित हो गए. उन्होंने दो बार अपनी उंगली को उठाने का मन बनाया, लेकिन काफी हिचकिचाते दिखे. आख़िरकार जब उन्होंने किशन को आउट दे दिया, तो बल्लेबाज ने बिना रिव्यू लिए ही पवेलियन जाने का फैसला लिया. यह सब कुछ सिर्फ 10 सेकेंड में हुआ.

मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या, जो उनके करीबी दोस्तों में से एक हैं, जब किशन पवेलियन की ओर जा रहे थे तो उन्होंने आकर उनके हेलमेट पर थपथपाया. वहीं कुछ गेंदें बीत जाने के बाद, जब इस विकेट का रिव्यू दिखाया गया तो, स्निकोमीटर पर कोई हलचल नहीं थी और यह साबित हुआ कि गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ था. दरअसल, इसका बल्लेबाज के किसी भी हिस्से से कोई संपर्क नहीं हुआ था और अंपायर जो शुरुआत में वाइड दे रहे थे, उनका वह फैसला सही था.

वहीं इस विकेट को लेकर काफी विवाद हुआ. टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेट और कमेंटेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने इसको लेकर रिएक्शन दिया. सिद्धू ने एक्स पर अंपायरिंग को लेकर सवाल उठाते हुए रिएक्शन दिया कि क्या आपने कभी देखा है कि अंपायर ने बिना किसी अपील के किसी खिलाड़ी को आउट दिया हो.

Buying trouble is as easy as pie , but the carrying charges run pretty high … have you ever seen an umpire rule someone out without an appeal ? pic.twitter.com/xhpG8mdB9R