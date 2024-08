Ishan Kishan: पहली पारी में शतक, दूसरी पारी में बैक टू बैक 2 छक्के लगाकर किशन ने झारखंड को दिलाई जीत, VIDEO

Ishan Kishan Sealed The Game With Two Powerful Sixes: ईशान किशन ने मैदान में वापसी करते हुए ही धमाल मचा दिया है. बुची बाबू टूर्नामेंट का एक रोमांचक मुकाबला झारखंड और मध्य प्रदेश के बीच खेला गया. यहां झारखंड की टीम 2 विकेट शेष रहते किशन के विजयी छक्के से जीत हासिल करने में कामयाब हुई है. मध्य प्रदेश के खिलाफ खेले गए इस मुकाबले की पहली पारी में शतक जमाने वाले ईशान किशन दूसरी पारी में भी जमकर चले. दूसरी पारी में उन्होंने अपनी टीम के लिए 58 गेंदों का सामना किया. इस बीच 41 रन बनाकर नाबाद रहे. किशन के इस पारी की जो खास बात रही. वह यह थी कि दूसरी तरफ से जहां अन्य बल्लेबाज विफल साबित हो रहे थे. वहीं एक छोर पर वह जमे रहे और अपनी टीम को बैक टू बैक 2 छक्के से जीत दिलाकर ही वापस लौटे.

एक समय जीत के लिए संघर्ष कर रही थी झारखंड

मध्य प्रदेश की तरफ से मिले 175 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए एक समय पर झारखंड की टीम 135 रन के कुल योग पर अपने 6 बल्लेबाजों को खोकर जीत के लिए संघर्ष कर रही थी. मगर दूसरे छोर पर खड़े ईशान किशन बिल्कुल शांत थे और स्कोर को धीरे-धीरे आगे बढ़ा रहे थे. झारखंड के 163 तक के स्कोर तक पहुंचते-पहुंचते 2 और बल्लेबाज आउट हो गए. इसके बाद मौके की गंभीरता को देखते हुए किशन ने गियर चेंज किया और देखते ही देखते 2 छक्के लगाकर धोनी की स्टाइल में मैच को समाप्त कर दिया.

Ishan Kishan - the hero of Jharkhand !!!



- Jharkhand needed 12 with 2 wickets in hands, captain smashed 6,0,6 to seal the game. pic.twitter.com/3uTqFF1KI2 — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 18, 2024

किशन ने मध्य प्रदेश के सबसे सफल गेंदबाज को बनाया निशाना

आपको जानकर हैरानी होगी कि आखिर में ईशान किशन ने जिस गेंदबाज को निशाना बनाते हुए बैक टू बैक 2 छक्के लगाए. वह मध्य प्रदेश के सबसे सफल गेंदबाज आकाश राजावत थे. राजावत दूसरी पारी में पहले ही चार विकेट झटक चुके थे. इसके बावजूद किशन ने उनके खिलाफ शाहस दिखाया और बैक टू बैक 2 छक्के लगाते हुए अपनी टीम को जीत दिला दी.

किशन ने पेश की मजबूत दावेदारी

बुची बाबू टूर्नामेंट में अपने प्रभावशाली प्रदर्शन के साथ ही ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए अपनी मजबूत दावेदारी भी पेश की है. आगामी सीरीज के लिए जल्द ही बीसीसीआई की चयन समिति भारतीय टीम का ऐलान करने वाली है.

