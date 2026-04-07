Video: शाहरुख खान का बदला मिजाज, केकेआर के परफॉर्मेंस को लेकर CEO वेंकी मैसूर पर बरसे?

Is SRK Upset Over KKR's Poor Performance in IPL 2026 : कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच मैच बारिश के कारण रद्द हो गया जिससे दोनों टीमों को एक-एक अंक दे दिया गया. मैच के रद्द होने से पंजाब को फायदा मिला और वह प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है. दूसरी ओर केकेआर एक अंक के साथ अपना खाता खोलने में सफल रही है और प्वाइंट्स टेबल में 8वें नंबर पर है. मैच के रद्द होने से भले ही केकेआर इस समय गुजरात और सीएसके से आगे निकल गए हैं लेकिन टीम का परफॉर्मेंस बेहद ही औसत रहा है. यही कारण है कि केकेआर टीम को लेकर आलोचना हो रही है. लोगों का मानना है कि कैमरून ग्रीन का सही तरह से केकेआर इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है.

वहीं, पंजाब और केकेआर के बीच मैच के दौरान किंग खान शाहरुख खान भी पहुंचे थे. हालांकि मैच पूरा नहीं हुआ लेकिन मैच के दौरान उनकी एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें वो टीम के CEO वेंकी मैसूर के साथ गंभीर बातचीत करते हुए नजर आए जिसे देखकर फैन्स ने सोशल मीडिया पर रिएक्ट किया. लोगों ने अंदेशा लगाया कि किंग खान अपने टीम के परफॉर्मेंस से खुश नहीं हैं और यही कारण है कि CEO वेंकी मैसूर के साथ टीम के लिए आगे की रणनीति बना रहे हैं. सोशल मीडिया पर यह मोमेंट तेजी से वायरल हो गया है. सोशल मीडिया पर फैन्स ने कई पोस्ट शेयर किए और ऐसा क्यास लगा रहे हैं कि शायद शाहरुख टीम के प्रदर्शन से खुश नहीं हैं

🚨 KING SHARUKH KHAN WITH HIS PRINCESS …



All 9 team Owners and CEO are coming out to seeing their team matches but Shubman's Gujarat Titans owner no one knows about him



Even SRK was to find time to KKRvPBKS match pic.twitter.com/GnYxPkcDBb — Dilkesh (@Dilkesh1807) April 6, 2026

बता दें कि केकेआर और पंजाब के बीच मैच को देखने के लिए शाहरुख अपनी बेटी सुहाना खान के साथ भी पहुंचे थे. वहीं, उनके साथ उनकी मैनेजर पूजा ददलानी भी स्टेडियम में मौजूद थी.

When the KING met the PRINCE OF BENGAL 🤌💜 pic.twitter.com/zaacFPDll9 — KolkataKnightRiders (@KKRiders) April 6, 2026

दादा से भी मिले शाहरुख

भले ही मैच नहीं हो पाया लेकिन किंग खान ने पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली से मिलने का समय निकाल लिया. किंग खान ने 'प्रिंस ऑफ कोलकाता' गांगुली से मुलाकात की, केकेआऱ ने इस वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है.

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