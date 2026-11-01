75 करोड़ नेटवर्थ है इरफान पठान की, इतनी है मुंबई अपार्टमेंट की वर्तमान कीमत? जानें कुल सालाना कमाई

भारतीय पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान कमेंट्री बॉक्स के सबसे लोकप्रिय चेहरे हैं क्योंकि वह एकदम खरी-खरी बोलते हैं. करोड़ों फैंस उन्हें खासे पसंद करते हैं. इरफान ने एक छोटे से शहर वडोदरा और निम्न-मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर बड़े भाई यूसुफ के साथ क्रिकेट की दुनिया में खूब नाम कमाया, तो इस खेल से अकूत कमाई भी की. टीम इंडिया के लिए सक्रिय क्रिकेट के दिनों भी, आईपीएल से भी और अब वह कमेंट्री के साथ-साथ अलग-अलग चल रहे बिजनेसों या निवेशों से भी खूब पैसा कमा रहे हैं चलिए आप डिटेल से जानिए कि इरफान पठान की कुल नेटवर्थ, कुल प्रॉपर्टियां कितनी हैं. उनकी कमाई के क्या-क्या स्रोत हैं. और अगर वर्तमान में वह अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं, तो उन्हें लगभग उसकी कितनी कीमत मिलेगी.

पठान की कुल नेटवर्थ= (कुल संपत्ति-कुल देनदारी)

विभिन्न स्पोर्ट्स बिजनेस डेटा और संपत्ति मूल्यांकन रिपोर्टों के अनुसा साल 2025-2026 तक इरफान पठान की कुल अनुमानित संपत्ति ₹69 करोड़ से ₹75 करोड़ (लगभग $8 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के बीच है. उनकी इस नेटवर्थ की नींव उनकी आईपीएल से हुई कुल ₹42.7 करोड़ की करियर कमाई पर टिकी है. और इन पैसों को बाद में इरफान ने अचल संपत्ति और इक्विटी निवेशों में लगाकर अपनी कमाई को नियमित रूप से बढ़ाया है.



इरफान पठान की संपत्तियों का विवरण

वित्तीय पैरामीटर अनुमानित मूल्य / विवरण कुल नेटवर्थ (2025-2026) ₹69 करोड़ – ₹75 करोड़ अनुमानित वार्षिक आय ₹4.5 करोड़ – ₹7.0 करोड़ अनुमानित मासिक आय ₹35 लाख से अधिक बीसीसीआई मासिक पेंशन ₹60,000 प्रति माह आईपीएल करियर आय ₹42.70 करोड़ प्रमुख व्यावसायिक संपत्तियां क्रिकेट एकेडमी ऑफ पठान्स (CAP), पाई ग्रीन इनोवेशन, रियल एस्टेट

इरफान की प्रॉपर्टी का पोर्टफोलियो और वर्तमान बाजार मूल्य



इरफान पठान का रियल एस्टेट पोर्टफोलियो आवासीय और वाणिज्यिक दोनों श्रेणियों में फैला हुआ है. उन्होंने अपने गृह नगर वडोदरा के साथ-साथ मुंबई की प्रमुख प्राइम लोकेशंस और वाणिज्यिक परियोजनाओं में पूंजी निवेश किया है. वडोदरा के पॉश तांदलजा क्षेत्र में स्थित इरफान पठान का मुख्य निवास स्थान एक कस्टम-बिल्ट लग्जरी विला है, जो लगभग 15,000 वर्ग फीट के विस्तृत भूखंड पर निर्मित है. इस विला में 5 भव्य बेडरूम, एक प्राइवेट स्विमिंग पूल, अत्याधुनिक जिम, विस्तृत हरे-भरे लॉन और समर्पित पार्किंग स्पेस शामिल हैं. इस संपत्ति की मूल निर्माण एवं भूमि अधिग्रहण लागत लगभग ₹2.5 करोड़ थी, लेकिन वर्तमान में इसका बाजार मूल्यांकन ₹6 करोड़ से ₹8 करोड़ के बीच है.

मुंबई में इरफान पठान का एक सी-फेसिंग आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित प्रीमियम अपार्टमेंट है, जिसका उपयोग वे अपने ब्रॉडकास्टिंग और मीडिया असाइनमेंट के दौरान करते हैं. आवासीय संपत्तियों के अलावा पठान बंधुओं (इरफान और युसूफ पठान) ने वाणिज्यिक संपत्तियों में भी बड़ा पूंजीगत निवेश किया है. साल 2013 में दोनों भाइयों ने 'द रेजिडेंसेस' नामक एक प्रमुख इंटीग्रेटेड हाउसिंग प्रोजेक्ट के व्यावसायिक मॉल हिस्से में दुकानें और रिटेल स्पेस खरीदने के लिए ₹15 करोड़ से अधिक का निवेश किया था.



संपत्ति विवरण स्थान / प्रकार मूल लागत / प्रारंभिक निवेश वर्तमान परिसमापन मूल्य (यदि आज बेचें) आलीशान विला (तांदलजा) वडोदरा, गुजरात ₹2.50 करोड़ ₹6.00 - ₹8.00 करोड़ प्रीमियम अपार्टमेंट मुंबई, महाराष्ट्र N/A ₹8.00 - ₹10.00 करोड़ वाणिज्यिक रिटेल/मॉल स्पेस व्यावसायिक रियल एस्टेट ₹15.00 करोड़ से अधिक ₹18.00 - ₹22.00 करोड़ कुल संपत्ति परिसमापन मूल्य समग्र अचल पोर्टफोलियो ₹17.50+ करोड़ ₹32.00 - ₹40.00 करोड़

इरफान पठान की सालाना कमाई

संन्यास लेने के बाद भी इरफान पठान की वार्षिक आय में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है. उनकी वर्तमान औसत वार्षिक आय ₹4.5 करोड़ से ₹7 करोड़ के बीच है. इसमें वे हर महीने ₹35 लाख से अधिक का नेट प्रॉफिट कमाते हैं. BCCI के पेंशन नियमों के अनुसार भारत के लिए 29 टेस्ट मैच खेलने के कारण इरफान पठान बोर्ड की दूसरी श्रेणी (Tier-2) पेंशन के पात्र हैं, जिससे उन्हें ₹60,000 प्रति माह (₹7.2 लाख वार्षिक) की पेंशन मिलती है. आय का मुख्य हिस्सा उनके कमेंट्री और मीडिया विश्लेषण अनुबंधों से आता है। इरफान पठान वर्तमान में स्टार स्पोर्ट्स और सोनी स्पोर्ट्स के मुख्य एक्सपर्ट पैनल में शामिल हैं. अंतरराष्ट्रीय सीरीज, आईसीसी टूर्नामेंट्स और आईपीएल के दौरान ब्रॉडकास्टिंग फीस के रूप में वे सालाना ₹2.5 करोड़ से ₹3.5 करोड़ कमाते हैं. वहीं, वे विश्व भर में आयोजित होने वाली प्रतिस्पर्धी लेजेंड्स लीगों (जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स और वर्ल्ड लेजेंड्स प्रो T20 लीग) में इंडिया चैम्पियंस तथा दिल्ली वॉरियर्स के लिए खेलते हैं. इन प्रतियोगिताओं से उनकी मैच फीस और लीग कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से सालाना ₹50 लाख से ₹1 करोड़ की अतिरिक्त आय होती है. इसका ब्रेक-अप देखें

आय का मुख्य स्रोत अनुमानित वार्षिक योगदान आय का प्रकार / अर्निंग सिस्टम ब्रॉडकास्टिंग व कमेंट्री डील ₹2.50 - ₹3.50 करोड़ टीवी नेटवर्क अनुबंध ब्रांड एंडोर्समेंट पोर्टफोलियो ₹1.00 - ₹1.50 करोड़ विज्ञापन एवं कॉर्पोरेट डील लेजेंड्स क्रिकेट लीग मैच फीस ₹0.50 - ₹1.00 करोड़ पेशेवर खेल भागीदारी बीसीसीआई बोर्ड पेंशन ₹7.20 लाख (₹60,000/माह) खिलाड़ी के रूप में पेंशन एकेडमी व बिजनेस रॉयल्टी ₹0.50 - ₹1.00 करोड़ संचालन और फ्रैंचाइजी लाभ कुल वार्षिक आय ₹4.57 - ₹7.07 करोड़ अलग-अलग व्यावसायिक कमाई

((नोट: बताए गए आंकड़े अलग-असलग स्रोतों और उद्योग के वर्तमान आंकलन पर आधारित हैं))



