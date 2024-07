WCL Final: जो 18 साल पहले किया था उसी गेंद पर अब इरफान पठान ने यूनिस खान को मारा बोल्ड, बैटर के उड़े होश, यकीन करना हुआ मुश्किल

Irfan Pathan in World Championship of Legends 2024: इरफान पठान पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए हमेशा से सबसे बड़े विलेन रहे हैं. अपने खेलने के दिनों में इरफान की खतरनाक स्विंग गेंदबाजी के सामने पाकिस्तानी बल्लेबाजों के होश उड़ जाया करते थे. अब एक बार फिर इरफान पठान का जलवा पाकिस्तानी बल्लेबाजों के ऊपर देखने को मिल रहा है. WCL Final 2024 के फाइनल में इरफान ने एक ऐसा कमाल किया जिसकी चर्चा फैन्स लगातार कर रहे हैं. दरअसल, फाइनल में इंडिया चैंपियंस ने पाकिस्तान चैंपियंस को 5 विकेट से हराकर वर्ल्ड चैंपियनशिफ ऑफ लेजेंड्स का खिताब जीतने में सफलता हासिल की है.

फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान चैंपियंस ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 156 रन बनाए थे जिसके बाद इंडिया चैंपियंस की टीम ने 19.1 ओवर में 159 रन 5 विकेट पर बनाकर खिताब जीत लिया. इंडिया चैंपियंस की ओर से अंबाती रायडू ने 50 रन की पारी खेली तो वहीं, युवी ने 22 गेदं पर 15 रन बनाए. इसके बाद यूसुफ पठान ने तहलका मचाया और 16 गेंद पर 30 रन की नाबाद पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई. 30 रन बनाने के बाद यूसुफ पठान आउट हुए लेकिन बाद में इरफान ने नाबाद रहकर इंडिया चैंपियंस को खिताब दिला दी

लेकिन इससे पहले इरफान पठान ने अपनी गेंदबाजी से कमाल किया था. इरफान ने 3 ओवर में 12 रन गेकर 1 विकेट लिए. इरफान पठान ने पाकिस्तान चैंपियंस के कप्तान यूनिस खान को बोल्ड कर उन्हें पवेलियन भेजा था. लेकिन इस गेंद में सबसे खास बात ये थी कि यूनिस खान बिल्कुल उसी तरह की गेंद पर आउट हुए जैसे कि साल 2006 में कराची टेस्ट में इरफान की गेंद पर आउट हुए थे. 18 साल पहले इरफान ने अपनी इनस्विंगर पर यूनिस को LBW किया था. वहीं, अब WCL Final में वैसी ही इनस्विंग गेंद पर पाकिस्तान चैंपियंस के कप्तान को बोल्ड कर महफिल लूट ली, इरफान की इनस्विंगर इतनी सटीक थी कि फैन्स को 18 साल पहले वाले इरफान नजर आने लगे. इरफान की इस गेंद ने मैच को एक तरह से पलटने का काम किया था.

Irfan Pathan. Inswinger. Younis Khan.



