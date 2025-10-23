इंडिया A टीम से सरफराज खान हुए नजरअंदाज, इरफान पठान-अश्विन और अतुल वसन ने उठाया सवाल

Sarfaraz Khan Out From India A Team for SA: पूर्व भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू श्रृंखला में भारत ए के लिए खेली जाने वाली सीरीज से घरेलू क्रिकेट के दिग्गज सरफराज खान को बाहर किए जाने पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें इस दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए "बहुत दुख और खेद" है क्योंकि उनके लिए "दरवाजे बंद" कर दिए गए हैं. अश्विन अपने यूट्यूब चैनल 'ऐश की बात' पर बोल रहे थे. सरफराज को 30 अक्टूबर से दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ घरेलू मैदान पर होने वाले दो मैचों के लिए नहीं चुना गया था. यह दक्षिण अफ्रीका के भारत दौरे से पहले है, जो नवंबर के मध्य से शुरू होगा.

अपने चैनल पर बात करते हुए, अश्विन ने कहा कि जिस तरह से सरफराज़ को नजरअंदाज किया गया है, उससे यह बल्लेबाज़ यह सोच सकता है कि चयनकर्ताओं ने उन्हें काफी देख लिया है और अब उनकी जरूरत नहीं है.

"सरफराज खान के चयन न होने का मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा है. मुझे उनके लिए बहुत दुख और अफ़सोस है. उन्होंने अपना वज़न कम किया है, रन बनाए हैं. मुझे उनके लिए सचमुच बहुत दुख है. इस तरह चयन न होने से उन्हें लगता है कि उन्हें काफ़ी देखा जा चुका है और अब उनकी ज़रूरत नहीं है. अगर मैं उनकी जगह होता, तो मुझे भी यही लगता. वह कहां प्रदर्शन करेंगे और अपनी योग्यता साबित करेंगे? दरवाज़े बंद हो गए हैं," उन्होंने कहा.

Selectors and the coach (management) will always have a plan. Sometimes it might look wrong in the fans' eyes, but please don't twist things or create narratives that aren't even close to the truth. — Irfan Pathan (@IrfanPathan) October 22, 2025

सरफराज खान को लेकर इरफान पठान ने कहा

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज में भारत ए के लिए खेली जाने वाली सीरीज से घरेलू क्रिकेट के दिग्गज सरफराज खान को बाहर किए जाने पर इरफान पठान ने 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'चयनकर्ताओं और कोच (प्रबंधन) के पास हमेशा एक योजना होती है. कभी-कभी यह प्रशंसकों की नज़र में गलत लग सकती है, लेकिन कृपया बातों को तोड़-मरोड़कर पेश न करें या ऐसी कहानियां न बनाएं जो सच्चाई के करीब भी न हों.'

अतुल वासन ने सरफराज खान को लेकर कहा

पूर्व भारतीय क्रिकेटर अतुल वासन ने कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद की टिप्पणी की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि क्रिकेट जगत का हिस्सा होने के नाते उन्हें खेल में सांप्रदायिकता लाने की कोशिशों पर "शर्मिंदा" महसूस हो रहा है. वासन ने कहा कि भारत ने हमेशा अपने पड़ोसियों की तुलना में उच्च नैतिक आधार बनाए रखा है और इस बात पर ज़ोर दिया कि क्रिकेटरों का मूल्यांकन उनकी प्रतिभा के लिए होता है, धर्म के लिए नहीं.

अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल X पर, मोहम्मद ने सवाल उठाया कि क्या सरफराज खान को उनकी धार्मिक पहचान के कारण बाहर रखा गया था. उन्होंने लिखा, "क्या सरफराज खान को उनके उपनाम के कारण नहीं चुना गया है! #बस पूछ रही हूं. हम जानते हैं कि गौतम गंभीर इस मामले में क्या कहते हैं."

शमा मोहम्मद की टिप्पणियों पर बोलते हुए, अतुल वासन ने एएनआई से कहा, "मुझे लगता है कि क्रिकेट व्यवस्था का हिस्सा होने के नाते, एक पूर्व खिलाड़ी होने के नाते, मुझे शर्म आती है कि एक पार्टी प्रवक्ता ने ऐसा कहा है. हमारे पड़ोसियों को देखिए, क्रिकेटरों को कैसे ज़िंदा रहना पड़ा. किसी को ज़िंदा रहने के लिए ईसाई धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपनाना पड़ा. वहां हिंदू खिलाड़ियों को कैसे बहिष्कृत किया गया. यहां ऐसा कभी नहीं हुआ. इसलिए हम उच्च नैतिक आधार पर खड़े हैं, लेकिन अगर हमारी राजनीतिक पार्टियां किसी खिलाड़ी को मोहरे की तरह इस्तेमाल करेंगी, तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है.

जब भी भारत में खेलों में यह सांप्रदायिक कार्ड खेला जाता है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है. मैंने क्रिकेट खेला है; हमने कभी किसी अन्य क्रिकेटर के बारे में उनके समुदाय या उनके मूल स्थान के संदर्भ में नहीं सोचा था, क्योंकि यह खिलाड़ी की गुणवत्ता पर निर्भर करता है. वह भूल जाती हैं कि भारत का नेतृत्व 12 साल तक मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने किया है. यहां तक कि वर्तमान में भी, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज भी."

उन्होंने कहा, "मेरा अब भी मानना ​​है कि सरफराज को टीम में होना चाहिए था. यह बिल्कुल अलग विषय है, यह क्रिकेट का विषय है जिस पर हम बहस कर सकते हैं और हमारी राय चयनकर्ताओं की राय से अलग है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप उन्हें किसी खास समुदाय से होने का रूप दे दें. ऐसा करके आप सभी क्रिकेटरों और पूरी व्यवस्था को बदनाम कर रहे हैं. यह भारतीय क्रिकेट व्यवस्था का बहुत बड़ा अपमान है."

56 प्रथम श्रेणी मैचों में, सरफराज ने 85 पारियों में 65.19 की औसत और 70 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से 4,759 रन बनाए हैं, जिसमें 16 शतक और 15 अर्धशतक शामिल हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 301 है.

छह टेस्ट मैच खेलने वाले सरफराज, जिन्होंने जम्मू-कश्मीर के खिलाफ मुंबई के रणजी ट्रॉफी के पहले मैच में 42 और 32 रन बनाए थे और इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं बना पाए थे, जबकि उन्होंने इंग्लैंड लायंस के खिलाफ पांच मैचों की कड़ी टेस्ट श्रृंखला से पहले भारत ए के लिए 92 रनों की तेजतर्रार पारी खेली थी. उन्होंने आखिरी बार पिछले साल न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू श्रृंखला में भारत के लिए खेला था, जिसमें भारत 0-3 से हार गया था, जो 12 साल से अधिक समय के बाद घरेलू मैदान पर उसकी पहली टेस्ट श्रृंखला हार थी.

मुंबई के इस दिग्गज खिलाड़ी को बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम में भी शामिल किया गया था, लेकिन उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला. न्यूज़ीलैंड सीरीज़ के दौरान, जिसमें भारत हार गया था, बेंगलुरु में पहले टेस्ट में 150 रन बनाने के अलावा, उन्होंने बाकी चार पारियों में सिर्फ़ 21 रन बनाए, जिनमें दो बार शून्य पर आउट होना भी शामिल है. पिछले कुछ महीनों में, सरफ़राज़ ने अपनी फिटनेस पर भी कड़ी मेहनत की है और राष्ट्रीय टीम में वापसी के लिए कई किलो वज़न कम किया है.

(ANI इनपुट के साथ)