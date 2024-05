"भारत के लिए चिंता का विषय है..", टी-20 वर्ल्ड कप से पहले इन दो खिलाड़ियों के फॉर्म को लेकर हैरान हैं इरफान पठान

Rohit Sharma And Hardik Pandya

Irfan Pathan on Rohit Sharma And Hardik Pandya: आगामी आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 ( T20 World Cup 2024) में भारत प्रबल दावेदारों में से एक है. रोहित शर्मा (Rohit Sharma in T20 World cup) मेन इन ब्लू का नेतृत्व करेंगे और हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya in T20 World Cup) को उप-कप्तान की जिम्मेदारी मिलेगी. हालांकि ये दोनों फॉर्म से बाहर हैं और उनके प्रदर्शन ने इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में मुंबई इंडियंस को प्रभावित किया है. ऐसे में भारत के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने पोस्ट शेयर कर चिंता जताई है. इरफान (irfan Pathan) ने माना है कि अगर ये दोनों अपने फॉर्म में वापस नहीं आ पाए तो टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को मुश्किल हालात से सामना करना पड़ सकता है.