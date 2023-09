Team India WC 2023 Squad: इरफान पठान ने सुलझाई गुत्थी, वर्ल्ड कप के प्लेइंग 11 में कौन हो सकता है शामिल और किसकी होगी छुट्टी?

Irfan Pathan on KL Rahul vs Ishan Kishan ODI WC 2023

Irfan Pathan on KL Rahul vs Ishan Kishan: टीम इंडिया के वर्ल्ड कप स्क्वाड के ऐलान के साथ ही टीम सेलेक्शन पर लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है, तो कुछ पूर्व खिलाड़ियों ने तो अपनी अपनी प्लेइंग 11 भी बना डाली है. ऐसे में अब सवाल ये उठता की क्या केएल राहुल और इशान किशन (KL Rahul vs Ishan Kishan) दोनों भारतीय टीम के लिए एक ही XI में शामिल हो सकते हैं? हालांकि कुछ पूर्व क्रिकेटरों का मानना है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन भारत के पूर्व हरफनमौला खिलाड़ी इरफान पठान (Irfan Pathan on Team India WC 2023 Playing 11) इस विचार से सहमत नहीं हैं. इरफ़ान के लिए, राहुल और इशान केवल तभी एक साथ एक ही XI में शामिल हो सकते हैं जब शीर्ष क्रम में कोई खिलाड़ी घायल हो नहीं तो, उनमें से केवल एक ही टीम में आ सकता है क्योंकि वे एक ही स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं.