IPL Retention 2025: ऋषभ पंत से लेकर श्रेयस अय्यर तक, वो बड़े नाम जिन्हें फ्रेंचाइजी ने रिटेन नहीं करके चौंकाया

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज़ ऋषभ पंत अब आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन में जाने वाले बड़े नामों में से एक हो सकते हैं. ईएसपीएन क्रिकइंफो को मिली जानकारी के मुताबिक़ दिल्ली कैपिटल्स के मालिक और पंत के बीच रिटेंशन को लेकर पिछले कई महीनों से चल रही बातचीज बेनतीजा रही. दिल्ली ने जिन चार खिलाड़ियों को रिटेन किया है वह हैं: अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, ट्रिस्टन स्टब्स और अभिषेक पोरेल. यानी दिल्ली के पास अब दो आरटीएम का विकल्प रहेगा, उम्मीद की जा रही है कि वे इसका इस्तेमाल पंत को वापस लाने के लिए कर सकते हैं. पंत 2016 से ही दिल्ली के साथ हैं और 2022 में वह इस फ्रेंचाइजी के कप्तान भी बन गए थे. तीन कैप्ड और एक अनकैप्ड खिलाड़ी को रिटेन करने के बाद दिल्ली के पर्स से कम से कम 47 करोड़ रुपये कट जाएंगे. (18+14+11+4) यानी मेगा ऑक्शन में उनके पास अब 73 करोड़ रुपये बचेंगे.

वो बड़े नाम, जो नहीं हुए रिटेन (Players that are not Retained by their Franchise)

कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) आईपीएल 2025 की बड़ी नीलामी से पहले पिछला ख़‍िताब जिताने वाले कप्‍तान श्रेयस अय्यर और स्‍टार ऑलराउंडर आंद्रे रसल को रिटेन नहीं करेगी. सुनील नारायण, रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती और अनकैप्‍ड तेज़ गेंदबाज़ हर्षित राणा उनके चार रिटेन किये जाने वाले खिलाड़ी होंगे. वे मिचेल स्‍टार्क को भी रिटेन नहीं करेंगे जिन्‍हें पिछली नीलामी में 24.75 करोड़ रुपये देकर ख़रीदा गया था. पिछले सीज़न क्‍वाल‍िफ़ायर 1 में 34 रन देकर तीन विकेट और फ़ाइनल में 14 रन देकर दो विकेट से पहले उनका प्रदर्शन आम ही रहा था. यह भी उम्‍मीद है कि केकेआर दूसरे अनकैप्‍ड खिलाड़ी रमनदीप सिंह को भी रिटेन करे. अगर वे ऐसा करते हैं तो उनके पास कैप्‍ड खिलाड़ी के लिए एक ही राइट टू मैच का विकल्‍प बचेगा, अगर वे अय्यर, रसेल या स्‍टार्क को ख़रीदना चाहते हैं. केकेआर व्‍यक्तिगत तौर पर किस खिलाड़ी को कितना देगा यह अभी तय नहीं हुआ है, वे चार खिलाड़‍ियों पर 47 करोड़ (एक अनकैप्‍ड शामिल) या पांच खिलाड़‍ियों पर 51 करोड़ (दो अनकैप्‍ड शामिल) पर्स में से गंवाएंगे.

केकेआर कैंप में सबसे बड़ी गतिविधि उनके कप्‍तान श्रेयस और 2014 से टीम के साथ बने रसेल का रिलीज़ होना है. श्रेयस 2022 की बड़ी नीलामी में सबसे बड़ी ख़रीद थे, जिन्‍हें 12.25 करोड़ में ख़रीदा गया था जब केकेआर एक नए कप्‍तान को देख रही थी. रसेल को उस नीलामी में 12 करोड़ में रिटेन किया गया था. श्रेयस ने केकेआर की कप्‍तानी करते हुए 2024 सीज़न में टीम को आईपीएल ख़‍िताब जिताया था, जहां उन्‍होंने 147 के स्‍ट्राइक रेट से 351 रन बनाए थे. श्रेयस नीलामी में कई फ्रेंचाइजी की पसंद बन सकते हैं क्‍योंकि कुछ फ्रेंचाइजी को कप्‍तान और शीर्ष भारतीय बल्‍लेबाज़ की तलाश है, रसेल को भी बड़ी रकम मिल सकती है. उन्‍होंने पिछले सीज़न 185 के स्‍ट्राइक रेट से 222 रन और 19 विकेट लिए थे, जिसमें तीन उनके फ़ाइनल में आए थे.