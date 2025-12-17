IPL ऑक्शन के बाद किस टीम में ज्यादा धुरंधर,CSK, KKR, या RCB, जानें सभी 10 टीमों की बेस्ट संभावित प्लेइंग XI

IPL 2026 Auction: आईपीएल 2026 के ऑक्शन में सभी 10 टीमों के फ्रेंचाइजियों ने रणनीति के हिसाब से खिलाड़ियों को खरीदा.ऑक्शन में कुल 77 खिलाड़ियों को खरीदा गया, इनमें 29 विदेशी थे, इन सभी खिलाड़ियों पर कुल 215.45 करोड़ रुपए खर्च हुए. ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन पर 25.20 करोड़ रुपए की सबसे बड़ी बोली लगाई गई. अब सभी 10 फ्रेंचाइजियों ने अपनी-अपनी टीम तैयार कर ली है. ऐसे में जानते हैं सभी टीमों का संभावित प्लेइंग इलेवन क्या हो सकता है.

1.चेन्नई सुपर किंग्स

चेन्नई सुपर किंग्स ने इस ऑक्शन में 41 करोड रुपए खर्च किए. इस टीम ने प्रशांत वीर (14.20 करोड़ रुपए) और कार्तिक शर्मा (14.20 करोड़ रुपए) जैसे अनकैप्ड खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ा. इनके अलावा सरफराज खान (75 लाख रुपए), मैथ्यू शॉर्ट (1.50 करोड़ रुपए), अमन खान (40 लाख रुपए), जैक एडवर्ड्स (1.60 करोड़ रुपए), जैक फॉल्क्स (75 लाख रुपए), अकील होसेन (2 करोड़ रुपए), राहुल चाहर (5.2 करोड़ रुपए) और मैट हेनरी (2 करोड़ रुपए) को टीम में शामिल किया. इस टीम के पर्स में 2.40 करोड़ रुपए बचे. अब आईपीएल 2026 में सीएसके की प्लेइंग इलेवन क्या होगी, इसको लेकर बहस तेज हो गई है.

सीएसके की पूरी टीम

ऋतुराज गायकवाड़, आयुष म्हात्रे, एमएस धोनी, संजू सैमसन, डेवाल्ड ब्रेविस, उर्विल पटेल, शिवम दुबे, जेमी ओवरटन, रामकृष्ण घोष, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह, श्रेयस गोपाल, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, अकील होसेन, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, मैथ्यू शॉर्ट, अमन खान, सरफराज खान, मैट हेनरी, राहुल चाहर और जैक फॉल्केस.

चेन्नऊ सुपरकिंग्स संभावित प्लेइंग इलेवन

ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, संजू सैमसन, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, सरफराज खान, प्रशांत वीर, एमएस धोनी (विकेटकीपर), नाथन एलिस, नूर अहमद, खलील अहमद

इम्पैक्ट खिलाड़ी: मैट हेनरी/राहुल चाहर

2.कोलकाता नाइट राइडर्स

कोलकाता नाइट राइडर्स ने 63.85 करोड़ रुपए खर्च किए. फ्रेंचाइजी ने कैमरून ग्रीन को 25.20 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ा. वह आईपीएल नीलामी के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने. इनके अलावा, राहुल त्रिपाठी (75 लाख रुपए), फिन एलन (2 करोड़), तेजस्वी सिंह (3 करोड़ रुपए), प्रशांत सोलंकी (30 लाख रुपए), मथीशा पथिराना (18 करोड़ रुपए), कार्तिक त्यागी (30 लाख रुपए), टिम सेफर्ट (1.50 करोड़ रुपए), कैमरून ग्रीन (25.20 करोड़ रुपए), सार्थक रंजन (30 लाख रुपए), दक्ष कामरा (30 लाख रुपए), रचिन रवींद्र (2 करोड़ रुपए), मुस्तफिजुर रहमान (9.20 करोड़ रुपए) और आकाश दीप (1 करोड़ रुपए) को टीम ने खरीदा है. शेष रकम 45 लाख रुपए बचे हैं.

ऑक्शन के बाद केकेआर की पूरी टीम

अजिंक्य रहाणे, अंगकृष रघुवंशी, अनुकूल रॉय, हर्षित राणा, मनीष पांडे, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, रोवमैन पॉवेल, सुनील नरेन, उमरान मलिक, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, कैमरून ग्रीन, फिन एलन, मथीशा पथिराना, तेजस्वी सिंह, कार्तिक त्यागी, प्रशांत सोलंकी, राहुल त्रिपाठी, टिम सीफर्ट, मुस्तफिजुर रहमान, सार्थक रंजन, दक्ष कामरा, रचिन रवींद्र और आकाश दीप.

कोलकाता नाइट राइडर्स संभावित प्लेइंग इलेवन

रचिन रवींद्र/फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), अजिंक्य रहाणे (कप्तान), अंगरीश रघुवंशी, कैमरून ग्रीन, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, सुनील नरेन, हर्षित राणा, मथीशा पथिराना, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती

3. दिल्ली कैपिटल्स

दिल्ली कैपिटल्स ने इस मिनी ऑक्शन में 21.45 करोड़ रुपए खर्च किए. दिल्ली ने डेविड मिलर (2 करोड़ रुपए), बेन डकेट (2 करोड़ रुपए), औकिब नबी (8.40 करोड़ रुपए), पथुम निसांका (4 करोड़ रुपए), साहिल पारख (30 लाख रुपए), लुंगी एनगिडी (2 करोड़ रुपए), काइल जैमीसन (2 करोड़ रुपए) और पृथ्वी शॉ (75 लाख रुपए) को अपने साथ शामिल किया है. टीम ने 35 लाख रुपए अपने पर्स में बचाए.

आईपीएल ऑक्शन के बाद दिल्ली कैपिटल्स की पूरी टीम

नीतीश राणा, अभिषेक पोरेल, अजय मंडल, आशुतोष शर्मा, अक्षर पटेल, दुष्मंथा चमीरा, करुण नायर, केएल राहुल, कुलदीप यादव, माधव तिवारी, मिचेल स्टार्क, समीर रिजवी, टी नटराजन, त्रिपुराना विजय, ट्रिस्टन स्टब्स, विपराज निगम, डेविड मिलर, बेन डकेट, औकिब नबी, पथुम निसांका, लुंगी एनगिडी, साहिल पारख, पृथ्वी शॉ और काइल जैमीसन.

दिल्ली कैपिटल्स संभावित प्लेइंग इलेवन

केएल राहुल (विकेटकीपर), बेन डकेट/पासम निसांका, नितीश राणा, अक्षर पटेल (कप्तान), डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम, आकिब नायब मिशेल स्टार्क, कुलदीप यादव, टी नटराज

4.गुजरात टाइटंस

गुजरात टाइटंस ने इस ऑक्शन में कुल 10.90 करोड़ रुपए खर्च किए. इस फ्रेंचाइजी ने जेसन होल्डर (7 करोड़ रुपए) पर मोटी रकम खर्च की. इनके अलावा, टॉम बैंटन (2 करोड़ रुपए), अशोक शर्मा (90 लाख रुपए), पृथ्वी राज (30 लाख रुपए) और ल्यूक वुड (75 लाख रुपए) को अपने साथ जोड़ा. इस टीम के पर्स में 1.95 करोड़ रुपए बचे.

ऑक्शन के बाद गुजरात टाइटंस

शुभमन गिल, साई सुदर्शन, कुमार कुशाग्र, अनुज रावत, जोस बटलर, निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, अरशद खान, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ईशांत शर्मा, गुरनूर सिंह बराड़, राशिद खान, मानव सुथार, साई किशोर, जयंत यादव, अशोक शर्मा, जेसन होल्डर, टॉम बैंटन, पृथ्वी राज येरा और ल्यूक वुड

गुजरात टाइटंस संभावित प्लेइंग इलेवन

शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कैगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा