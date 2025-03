IPL 2025: 'इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती', वेंकटेश ने स्वीकारा, मोटी रकम का दबाव साथ-साथ चलता है

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2025) के मैचों में कुछ भी हो सकता है, तो नीलामी के मंच पर भी कुछ भी हो सकता है. फैंस अभी भी पिछले साल वेंकटेश अय्यर को मिलने वाली रकम पर चर्चा करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, पर निकलेगा कुछ नहीं क्योंकि यह किस्मत का तीर है! बहरहाल, यही रकम अब वेंकटेश अय्यर के ज़हन में जा चिपकी है. और जब ऐसा होता है, तो खिलाड़ी विशेष दबाव में आ ही जाता है. और अब वेंकटेश अय्यर ने स्वीकार किया कि निश्चित तौर पर 23.75 करोड़ रुपये की रकम से उन पर दबाव है. तीस साल के अय्यर आईपीएल इतिहास के तीसरे सबसे महंगे खिलाड़ी हैं. प्रेस कॉन्फ्रेंस में अय्यर के साथ कप्तान रहाणे, मेन्टॉर ड्वेन ब्रावो और हेड कोच चंद्रकांत पंडित भी आए और उन्होंने कई पहलुओं पर रोशनी डाली.

🗣Venkatesh Iyer: "I play cricket to create an impact on whichever team I'm playing for. I feel that small contributions and impact on the game is what makes a team win a tournament. And I'm happy that was recognised." pic.twitter.com/5kkqOMu0tR