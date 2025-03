IPL 2025: 6 गेंद 6 छक्का, आईपीएल के आगाज से पहले आयुष बडोनी का गदर, विरोधी टीमों में मचाई खलबली, Video

Ayush Badoni smashed six sixes in LSG's training : आईपीएल का आगाज 22 मार्च से होने वाला है. आईपीएल में खेलने वाले खिलाड़ी अभ्यास करने में लगे हुए हैं. इस बार सभी टीमें पूरी तैयारी के साथ आईपीएल में उतरना चाह रही है. सभी खिलाड़ी जमकर अभ्यास भी कर रहे हैं. वहीं, आईपीएल के आगाज से पहले आयुष बडोनी ने सुर्खियां बटोर ली है. दरअसल, अभ्यास सत्र के दौरान लखनऊ सुपरजायंट्स के आयुष बडोनी ने एक ऐसा कमाल किया है जिसकी चर्चा हो रही है. अभ्यास करने के क्रम में बडोनी गेंद पर 6 छक्के लगाने का चैलेंज पूरा कर लिया है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. आईपीएल (IPL) के आगाज से पहले बडोनी के इस धमाके की गुंज अब दूसरे फ्रेंचाइजी के खेमे में महसूस होने लगी है. Ayush Badoni smashed six sixes in LSG's training.

बडोनी भले ही अभी तक ज्यादा सुर्खियां नहीं बटोर पाए हैं , लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के युवा खिलाड़ी ने आईपीएल 2025 से पहले अभ्यास सत्र के दौरान एलएसजी के सहायक कोच लांस क्लूजनर की ओर से दिए गए लगातार छह छक्के लगाने की चुनौती को स्वीकार कर उसे पूरा भी किया है, जिसके बाद क्लूजनर बडोनी से काफी खुश हो गए हैं. क्लूजनर ने बडोनी को लेकर कहा कि, "अच्छा काम..बहुत बढ़िया,".

Lance ne bola karne ka, matlab karne ka ~ Ayush, probably 😅 pic.twitter.com/amMIPPqlDG — Lucknow Super Giants (@LucknowIPL) March 13, 2025



आईपीएल 2025 में लखनऊ टीम का पहला मैच 24 मार्च को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ होगा. लखनऊ की टीम की कप्तानी ऋषभ पंत करने वाले हैं. बता दें कि आईपीएल ऑक्शन में पंत को 27 करोड़ में खरीदकर टीम में शामिल किया गया है.

लखनऊ सुपरजायंट्स की पूरी टीम

ऋषभ पंत, निकोलस पूरन, रवि बिश्नोई, मयंक यादव, मोहसिन खान, आयुष बडोनी, डेविड मिलर, एडेन मारक्रम, मिशेल मार्श, अवेश खान, अब्दुल समद, आर्यन जुयाल, आकाश दीप, शाहबाज अहमद, आकाश सिंह, शमर जोसेफ, प्रिंस यादव, युवराज चौधरी, राजवर्धन हंगरगेकर, अर्शिन कुलकर्णी, मैथ्यू ब्रीट्जके, हिम्मत सिंह, एम. सिद्धार्थ, दिग्वेश सिंह