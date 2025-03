IPL 2025: रिंकू सिंह ने शाहरुख खान के लिए किया कुछ ऐसा, जीत लिया दिल, Video

Rinku Singh With Shahrukh Khan: आईपीएल 2025 (IPL 2025) के पहले मैच में आरसीबी ने केकेआर (KKR vs RCB) को 7 विकेट के हरा दिया. इस मैच से पहले आईपीएल (IPL) का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया जिसमें शाहरुख खान ने अपने अंदाज से समां बांद दिया. उद्घाटन समारोह के दौरान शाहरुख खान और विराट कोहली एक दूसरे के साथ डांस करते हुए भी नजर आए. कोहली ने शाहरुख के गाने झूम जो पठान पर जमकर डांस किया. कोहली और शाहरुख के डांस करने से पहले कुछ ऐसा हुआ जिसकी तारीफ हो रही है. हुआ ये कि मंच पर रिंकू सिंह, शाहरुख खान और विराट कोहली एक खड़े थे. जब किंग खान ने कोहली (Shahrukh Khan With Virat Kohli) को डांस के लिए कहा तो रिंकू सिंह ने बड़प्पन दिखाया और फिर उन्होंने शाहरुख और कोहली से उनके माइक ले लिए. शाहरुख एक पल के लिए समझ नहीं पाए लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि रिंकू ने सहूलियत को देखते हुए माइक अपने हाथ में थाम ली जिससे कि दोनों खुलकर डांस कर सकें. रिंकू सिंह के इस जेस्चर ने फैन्स का दिल जीत लिया. रिंकू के इस जेस्चर की फैन्स जमकर तारीफ भी कर रहे हैं. (Rinku Singh Won the heart of Shah Rukh Khan)

आरसीबी को मिली शानदार जीत

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गत चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 7 विकेट की धमाकेदार जीत के साथ की। ईडन गार्डन्स में केकेआर की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 174 रन बनाए थे, जिसके जवाब में आरसीबी ने यह टारगेट केवल 16.2 ओवर में ही हासिल कर लिया, आरसीबी के लिए फिलिट साल्ट ने 31 गेंदों पर 56 रन और विराट कोहली ने 36 गेंदों पर नाबाद 59 रनों की पारी खेली.

कप्तान रजत पाटीदार ने भी 16 गेंदों पर 34 रन बनाए. कोहली और साल्ट की जोड़ी अगर इस सीजन में इसी तरह के अंदाज को बनाए रखती है, तो यह आरसीबी के लिए बहुत बड़ी एडवांटेज होगी। खासकर आईपीएल रन चेज के दौरान साल्ट ने 10 पारियों में 48.33 की औसत और 175.40 की स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए हैं. इसके अलावा, कोहली तो चेज मास्टर हैं ही. ऐसे में यह जोड़ी इस सीजन में देखने लायक होगी.