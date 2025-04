IPL 2025: एमएस धोनी बने चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान, इस वजह से पूरे सीजन से बाहर हुए ऋतुराज गायकवाड़

MS Dhoni CSK captain, Ruturaj Gaikwad ruled out: आईपीएल 2025 के बीच चेन्नई सुपर किंग्स को बड़ा झटका लगा है और टीम के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) कोहनी में फ्रैक्चर के कारण पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं. गायकवाड़ के चोटिल होकर बाहर होने के बाद महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni CSK Captain) एक बार फिर चेन्नई सुपर किंग्स की अगुवाई करते हुए नजर आएंगे. चेन्नई के मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ टीम के घरेलू मैच की पूर्व संध्या पर गुरुवार (10 अप्रैल) को इसकी पुष्टि की है.

28 वर्षीय गायकवाड़ को 30 मार्च को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबले में तुषार देशपांडे का सामना करते समय कोहनी में चोट लग गई थी. हालांकि वह दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के खिलाफ अगले दो मैचों में खेले, लेकिन अब स्कैन से फ्रैक्चर की पुष्टि हुई है.

🚨 OFFICIAL STATEMENT 🚨



Ruturaj Gaikwad ruled out of the season due to a hairline fracture of the elbow.



MS DHONI TO LEAD. 🦁



GET WELL SOON, RUTU ! ✨ 💛#WhistlePodu #Yellove🦁💛 pic.twitter.com/U0NsVhKlny