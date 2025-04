IPL 2025: 'यह अपराध नहीं है, लेकिन...', अब भारतीय पूर्व वीमेन कैप्टन ने उठाई रोहित की फॉर्म पर उंगली

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2025) में अभी तक के सफर में जो हॉट टॉपिक हैं, उनमें से एक मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की खराब फॉर्म भी है. रोहित इस स्टेज तक 5 मैचों की इतनी ही पारियों में 11.20 के औसत से 56 रन रन ही बना सके. और निश्चित रूप से यह प्रदर्शन रोहित की फीस और कद को देखते हुए बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है. इंडियंस बीच-बीच में उन्हें सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी की भूमिका भी दे रहा है. अब भारत की पूर्व कप्तान अंजुम चौपड़ा ने रोहित को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि रोहित की फॉर्म अब मुंबई इंडियंस के अभियान पर असर डाल रही है.

VIDEO | Former India women's team captain Anjum Chopra suggested that if Rohit Sharma's famed position at the top is not able to give them the returns they seek, then demoting him down the order could do the trick.



"It's not a crime to be out of runs. The only idea is that it's… pic.twitter.com/GbvymHcpVm