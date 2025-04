IPL 2025 में फेंकी गई टॉप 5 सबसे तेज गेंद, मोहम्मद सिराज ने इस रफ्तार के साथ गेंद फेंक मचाई खलबली

Fastest balls bowled in IPL history: आईपीएल इतिहास में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड शॉन टेट (Fastest balls bowled in IPL history) के नाम है. शॉन टेट ने साल 2011 में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में 157.7km/h की रफ्तार के साथ गेंद फेंकी थी. टेट के इस रिकॉर्ड को आज तक कोई गेंदबाज नहीं तोड़ पाया है. वैसे, साल 2022 में उमरान ने 157.0km/h की रफ्तार के साथ गेंद फेंकी थी तो वहीं, मयंक यादव ने 2024 के आईपीएल में 156.7km/h की रफ्तार से गेंद फेंककर इस रिकॉर्ड के करीब पहुंचे थे लेकिन उसे पार कर पाने में असमर्थ रहे थे.

IPL इतिहास की सबसे तेज गेंद फेंकने वाले गेंदबाज

नंबर नाम साल मैच स्पीड 1 शॉन टेट 2011 RR vs DD 157.7km/h 2 लॉकी फर्ग्यूस 2022 GT vs RR 157.3km/h 3 उमरान मलिक 2022 SRH vs DC 157.0km/h 4 मयंक यादव 2024 LSG vs RCB 157.0km/h 5 मयंक यादव 2024 LSG vs PBKS 155.8km/h

वहीं, अब आईपीएल 2025 खेला जा रहा है. लेकिन अबतक कोई भी गेंदबाज इस रिकॉर्ड के करीब नहीं पहुंच पाया है. साल 2025 की सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड (Fastest balls bowled in IPL 2025) इस समय लॉकी फर्ग्यूसन के नाम है. लॉकी फर्ग्यूसन ने लखनऊ के खिलाफ मैच के दौरान 153.2 KPH की रफ्तार के साथ गेंद फेंकी है. वहीं दूसरे नंबर पर कागिसो रबाडा हैं जिनके नाम 151.6 KPH की रफ्तार के साथ गेंद फेंकने का रिकॉर्ड दर्ज है. पंजाब किंग्स के खिलाफ रबाडा ने 151.6 KPH की रफ्तार के साथ गेंद फेंकने का कमाल किया था. तीसरे नंबर पर जोफ्रा आर्चर हैं जिन्होंने 151.0 KPH की रफ्तार के साथ गेंद फेंकी है. (IPL 2025: Full list of fastest deliveries bowled so far)



दूसरी ओर भारत के मोहम्मद सिराज ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच के दौरान 149.6 KPH की रफ्तार के साथ गेंद फेंकी थी. इस आईपीएल में सिराज के द्वारा फेंकी गई यह गेंद चौथी सबसे तेज गेंद थी. वहीं, इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर इस समय सीएसके के एम पथिराना हैं जिन्होंने आरसीबी के खिलाफ मैच में 149.5 KPH की रफ्तार के साथ गेंद फेंकने का कमाल किया है.

IPL 2025 में सबसे तेज़ गेंद फेंकने वाले पांच गेंदबाज (Five fastest bowlers in PL 2025)