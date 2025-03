CSK vs RCB: विराट कोहली ने शिखर धवन का रिकॉर्ड तोड़ मचाया तहलका, चेन्नई के खिलाफ ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज

Virat Kohli Now Have Most Runs vs Chennai Super Kings in IPL: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने आईपीएल 2025 के आठवें मुकाबले में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है. चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ चेपॉक के मैदान पर हो रहे इस मैच में जैसे ही कोहली ने पांच रन बनाए, वैसे ही उन्होंने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम किया. बता दें, चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने बेंगलुरु के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है.

मैच का पांचवां ओवर फेंकने आए नूर अहमद की पहली गेंद को विराट कोहली ने डीप मिड विकेट की दिशा में खेलकर सिंगल बटोरा. इस रन के साथ ही विराट कोहली आईपीएल के इतिहास में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए. उन्होंने इस मामले में शिखर धवन को पीछे छोड़ा.

शिखर धवन ने आईपीएल में 29 मैचों में 44.04 की औसत और 131.79 की स्ट्राइक रेट से 1057 रन बनाए थे. चेन्नई के खिलाफ धवन का सर्वोच्च स्कोर 101 का रहा. उन्होंने चेन्नई के खिलाफ आठ अर्द्धशतक भी लगाए हैं. वहीं विराट कोहली अब उनसे आगे निकल गए हैं. इस मुकाबले से पहले तक कोहली के नाम चेन्नई के खिलाफ 32 पारियों में 1053 रन थे. उन्होंने इस फ्रेंचाइजी के खिलाफ 9 अर्द्धशतक भी लगाए हैं.

चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी

चेन्नई सुपरकिंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ आईपीएल मुकाबले में शुक्रवार को टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया. चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतने के बाद कहा कि आज पिच अच्छी लग रही है. ओस को लेकर उन्होंने कहा कि ओस अभी तक यहां नहीं आई लेकिन उनकी टीम ओस के लिए तैयार है.

गायकवाड़ ने कहा कि फ़ील्डिंग में सुधार करने की जरूरत है, गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन हुआ था लेकिन आरसीबी के सामने और बेहतर करना होगा वहीं बल्लेबाजी में और बेहतर किया जा सकता है. चेन्नई में एक बदलाव है. नेथन एलिस की जगह मतिशा पतिराना आज का मुकाबला खेल रहे हैं.

आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने कहा कि वह भी टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते लेकिन उनकी टीम पहले बल्लेबाजी के लिए तैयार है. पाटीदार ने ओपनिंग जोड़ी की भी तारीफ की और चेन्नई सुपर किंग्स के साथ अपनी भिड़ंत पर कहा कि प्रशंसकों का प्यार इस भिड़ंत को और मजेदार बनाता है. आरसीबी में भी एक बदलाव है, रसिख डार की जगह भुवनेश्वर कुमार खेल रहे हैं.

आरसीबी : फ़िल सॉल्ट, विराट कोहली, रजत पाटीदार, देवदत्त पड़िक्कल, लियम लिविंगस्टन, टिम डेविड, जितेश शर्मा, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड, यश दयाल

सीएसके : रचिन रवींद्र, राहुल त्रिपाठी, ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), दीपक हुड्डा, सैम करन, रवींद्र जडेजा, एम एस धोनी, आर अश्विन, नूर अहमद, मतिशा पतिराना, खलील अहमद

