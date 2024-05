हैदराबाद के फाइनल में पहुंचते ही केविन पीटरसन ने की भविष्यवाणी, इस टीम को बताया IPL 2024 का विजेता

Kevin Pietersen Predicted the Winner of IPL 2024: आईपीएल 2024 के क्वालीफायर 2 में हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 36 रनों से हरा दिया. इस जीत में हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस का अहम किरदार रहा. कमिंस की कप्तानी ने मैच को हैदराबाद के लिए बनाया. दरअसल, मैच के दौरान कमिंस के द्वारा लिए गए अहम फैसले ने हैदराबाद के लिए जीत की नींव रखी. बता दें कि हैदराबाद की टीम अब फाइनल में केकेआर के साथ 26 मई को फाइनल मैच खेलेगी. वहीं, हैदराबाद के फाइनल में पहुंचने के बाद इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज और वर्तमान में कमेंट्री कर रहे केविन पीटरसन ने फाइनल को लेकर भविष्यवाणी की है.

आईपीएल फाइनल केकेआर और हैदराबाद के बीच होगा. ऐसे में पीटरसन ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट शेयर किया और अपनी पसंद की टीम का नाम लिया है जो वास्तव में इस बार आईपीएल का खिताब जीत सकती है. पीटरसन ने अपने पोस्ट में लिखा, "इस सीज़न में सनराइजर्स ने काफी प्रभावशाली प्रदर्शन किया है @IPL, जिस तरह से उनके बल्लेबाजों ने टी20 में बल्लेबाजी करने के तरीके को बदल दिया, उसके कारण वे अंतिम स्थान के हकदार हैं.

और वास्तव में, वे इसे जीतने के भी हकदार है. चलो देखते हैं."



