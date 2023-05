RCB vs SRH: RCB के खिलाफ हार से निराश Aiden Markram का फूटा गुस्सा, 'फाफ और कोहली ने... '

Aiden Markram

Aiden Markram on Lose vs RCB: सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान एडेन मार्कराम (Aiden Markram) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2023) में गुरुवार को यहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (RCB) के खिलाफ आठ विकेट की जीत के बाद कहा कि उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन मौके का पूरा फायदा नहीं उठा पाए. आरसीबी ने विराट कोहली (63 गेंद में 100 रन, 12 चौके, चार छक्के) (Virat Kohli Hundred vs SRH) और कप्तान फाफ डुप्लेसी (Faf Du Plessis) (71 रन, 47 गेंद, सात चौके दो छक्के) के बीच पहले विकेट की 172 रन की साझेदारी (1st Wicket Partnership Virat and Faf) से 187 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए चार गेंद शेष रहते दो विकेट पर 187 रन बनाकर जीत दर्ज की.