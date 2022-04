IPL 2022: क्या अर्जुन को मिलेगा डेब्यू करने का मौका, सारा तेंदुलकर के कमेंट ने दिए संकेत?

अर्जुन की तस्वीर पर MI ने कैप्शन देते हुए लिखा, लखनऊ के खिलाफ मैच, अर्जुन तेंदुलकर, इस तस्वीर पर सारा तेंदुलकर (Arjun's sister Sara Tendulkar) ने कमेंट कर हलचल मचा दी है. सारा ने अर्जुन की तस्वीर पर कमेंट किया जिसके बाद सोशल मीडिया पर कयास लगने लगे कि, क्या लखनऊ के खिलाफ मैच में अर्जुन (is it going to be an IPL debut for Arjun Tendulkar) को डेब्यू करने का मौका मिलेगा. SRH ने मारी जीत की हैट्रिक तो मालकिन 'काव्या मारन' वायरल, हुई Memes की बरसात, बने ऐसे Jokes

बता दें कि अर्जुन को मुंबई ने ऑक्शन में 30 लाख में खरीदकर अपने टीम में शामिल किया था. अर्जुन ने अबतक अपने करियर में मुंबई राज्य की टीम के लिए दो टी20 मैच खेले हैं, अर्जुन मुंबई की रणजी ट्रॉफी टीम का भी हिस्सा थे, लेकिन प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अभी तक अनकैप्ड हैं.

टीम इस प्रकार हैं:

मुंबई इंडियंस: रोहित शर्मा (कप्तान), अनमोलप्रीत सिंह, राहुल बुद्धि, रमनदीप सिंह, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, टिम डेविड, अर्जुन तेंदुलकर, बासिल थम्पी, ऋतिक शौकीन, जसप्रीत बुमराह, जयदेव उनादकट, जोफ्रा आर्चर, मयंक मार्कंडेय, मुरुगन अश्विन, रिले मेरेडिथ, टाइमल मिल्स, अरशद खान, डेनियल सैम्स, डेवाल्ड ब्रेविस, फैबियन एलेन, कीरोन पोलार्ड, संजय यादव, आर्यन जुयाल और इशान किशन IPL 2022 Points Table Update: हैदराबाद ने मारी जीत की हैट्रिक, बदल गया समीकरण, देखें कौन किस नंबर पर

लखनऊ सुपरजाइंट्स: लोकेश राहुल (कप्तान), क्विंटन डिकॉक, मनीष पांडे, दीपक हुड्डा, कृणाल पंड्या, इविन लुईस, मार्कस स्टोइनिस, जेसन होल्डर, एंड्रयू टाइ, काइल मायर्स, आवेश खान, दुष्मंता चमीरा, रवि बिश्नोई, आयुष बडोनी, मनन वोहरा, कृष्णप्पा गौतम, शाहबाज नदीम, अंकित राजपूत, मयंक यादव, मोहसिन खान और करण शर्मा

मैच दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा.

