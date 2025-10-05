Indw vs pakw: 'मेरे गांव को इस पर गर्व होगा', पाकिस्तान पर भारी पड़ीं युवा क्रांति

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने खेले जा रहे वीमेंस विश्व कप (Womens World Cup 2025) में रविवार को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तान को 88 रन से हरा दिया. और इस प्रदर्शन दमदार रहीं युवा क्रांति! क्रांति गौड़ (Kranti Goud) ने घातक गेंदबाजी से भारत की जीत की राह आसान की. उन्हें उनकी बेहतरीन गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने के बाद क्रांति गौड़ ने कहा,'विश्व कप मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बनकर बहुत अच्छा लग रहा है. मेरे गांव के लोगों को इस पर गर्व होगा. उन्होंने मैच देखने के लिए एक बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई है.'

Kranti Gowd today -

10 overs | 20 runs | 3 wickets



You are destined to own pakistan if your idol is Hardik Pandya ❤️‍🔥pic.twitter.com/bSLO7N6hW9 — S.Bhai33 (@HPstanno1) October 5, 2025

भारतीय टीम में 22 साल की क्रांति गौड़ मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के घुवारा से संबंध रखती हैं. क्रांति के राष्ट्रीय टीम में आने के बाद उनका मूल स्थान चर्चा में आ गया है दाएं हाथ की तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ ने 10 ओवर में मात्र 20 रन देकर 3 विकेट लिए और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की धमाकेदार जीत में बड़ी भूमिका निभाई.

मैच की बात करें तो, टॉस गंवाने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 247 रन बनाए थे. स्मृति मंधाना ने 23 और प्रतीका रावल ने 31 रन बनाए. जेमिमा रॉड्रिगेज ने 32, दीप्ति शर्मा ने 25 और स्नेह राणा ने 20 रन बनाए. पाकिस्तान की पूरी टीम 43 ओवरों में 159 रनों पर ढेर हो गई. विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष ने आखिरी ओवरों में 20 गेंद पर 2 छक्के और 3 चौके की मदद से नाबाद 35 रन बनाकर भारत को 247 तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई. हरलीन देओल ने सबसे ज्यादा 46 रन बनाए.

सिदरा अमीन ही संघर्ष कर सकीं

पाकिस्तान की तरफ से सिद्रा अमीन एकमात्र ऐसी बल्लेबाज रहीं, जो भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना कर सकीं. अमीन ने 106 गेंद पर 1 छक्का और 9 चौके की मदद से 81 रन की पारी खेली. नतालिया परवेज ने 46 गेंद पर 33 रन बनाए. इन दोनों के अलावा सिद्रा नवाज ने 14 रन बनाए. अन्य बल्लेबाज दो अंकों तक नहीं पहुंच सकीं. क्रांति गौड़ के अलावा दीप्ति शर्मा ने 9 ओवर में 45 रन देकर 3 विकेट लिए. स्नेह राणा ने 2 विकेट लिए.