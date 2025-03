IND vs AUS: विराट कोहली क्यों हैं विश्व क्रिकेट के सबसे बड़े 'चेज मास्टर', आंकड़ों से समझिए

The Greatest 'chase master' of All Time Virat Kohli: द ग्रेटेस्ट चेज मास्टर ऑफ ऑल टाइम (The Greatest 'chase master' of All Time) ! ऐसा कहना है वसीम अकरम का. पूर्व पाकिस्तानी गेंदबाज ने सेमीफाइनल में विराट कोहली का पारी को देखकर यह बयान दिया है. वसीम अकरम के ये शब्द अब कोहली के नाम के साथ जुड गए हैं. कोहली ने एक बार फिर दिखाया है कि क्यों उन्हें विश्व क्रिकेट का असली 'चेज मास्टर' कहा जाता है. सेमीफाइनल में कोहली ने उस समय 84 रन की अहम पारी खेली, जब भारत को इसकी सबसे ज्यादा दरकार थी. एक छोर से कोहली पिच पर डटे रहे.विराट ने 84 रन की पारी खेली जिसमें उन्होंने केवल 5 चौके लगाए. सबसे हैरानी की बात है यह है कि उनके 84 रन में से केवल 20 रन ही बाउंड्री में आए, बाकी के सभी रन उन्होंने भागकर सिंगल लिया या फिर डबल लेकर बनाए कोहली के इसी जुझारूपन ने उन्हें विश्व क्रिकेट का असली किंग बना दिया है.

बल्लेबाजी की मददगार पिच पर कोहली का बल्ला खूब चला और बड़े शॉट खेलने की बजाय उन्होंने संयम से अपनी पारी को आगे बढाया.वनडे पारियों में स्पिनरों के खिलाफ पिछले कुछ अर्से में नाकाम साबित होते आये कोहली ने यहां आस्ट्रेलिया के स्पिनर एडम जम्पा को बखूबी खेला. उन्होंने अपनी पारी में शानदार पूल और ड्राइव लगाये. भले ही आखिरी में वो जंपा के ही शिकार बने लेकिन उन्होंने अपने खेल से एक बार फिर साबित कर दिया है कि 'फ़ॉर्म इज़ टेंपरेरी, क्लास इज़ परमानेंट'.

क्यों, कोहली को कहा जाता है चेज मास्टर

विराट कोहली को ग्रेटेस्ट 'चेज मास्टर' कहा जाता है ऐसा इसिलए क्योंकि उनका रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा करने के दौरान शानदार है. खासकर सफलतापूर्वक लक्ष्य का पीछा करते हुए कोहली ऑल टाइम ग्रेट हैं. वनडे करियर में सफलतापूर्वक लक्ष्य का पीछा करते हुए विराट कोहली ने अबतक 99 पारियों में 5913 रन बना लिए हैं. जिसमें उनका औसत 89.59 का रहा है. इस मामले में औसत के मालमे में भले ही कोहली, सचिन से पीछे हैं लेकिन रनों के हिसाब से सबसे आगे हैं. इसके अलावा विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर के बाद लक्ष्य का पीछा करते हुए 8,000 वनडे रन पूरे करने वाले विश्व क्रिकेट के दूसरे खिलाडी़ भी हैं.

इसके अलावा कोहली की जुझारूपन को देखना हो तो एक आंकड़े सामने आए हैं कि साल 2000 के बाद से अबतक सिर्फ सिंगल्स से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में भी कोहली सबसे आगे हैं. यह ध्यान देने वाली बात है कि कोहली ने साल 2008 में डेब्यू किया था. लेकिन इसके बाद भी इस मामले में कोहली सबसे आगे हैं.

विवियन रिचर्ड्स ने बताया कि विराट कोहली की कौन सी खूबी उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है

इंटरनेशनल मास्टर्स लीग गवर्निंग काउंसिल के सदस्य और वेस्टइंडीज के दिग्गज सर विवियन रिचर्ड्स ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "मुझे लगता है कि उनकी ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है... और उनका जुनून.. और ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं संजो कर रखता हूं. जब आपके पास एक टीम होती है और आप अपनी टीम का बचाव कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे पास वह सभी विशेष गुण हैं. उन्होंने कहा,"लेकिन सिर्फ ऊर्जा, उसे बाउंड्री पर देखना... वह बहुत दूर है, और लेग बिफोर के लिए अपील है, और वह चिल्ला रहा है; वह अपील भी कर रहा है... लेकिन वह आपको हर समय खेल में अपनी भागीदारी दिखाने के लिए जाता है. उसके लिए एक जुनून है. और ऐसा कोई पल नहीं है जो विराट कोहली ने मिस किया हो. वह इस तरह से शानदार है.'

वनडे में लक्ष्य का पीछा करते हुए सर्वाधिक रन (Most Runs in ODIs While Chasing by Inngs

8720 - सचिन तेंदुलकर (232)

8000 - विराट कोहली (159)

6115 - रोहित शर्मा (151)

5742 - सनथ जयसूर्या (210)

5575 - जैक्स कैलिस (158)

5559 - क्रिस गेल (152)

साल 2000 के बाद से बल्लेबाजों द्वारा सर्वाधिक सिंगल्स के साथ सबसे ज्यादा रन (Most Singles by batter in ODI since 2000 )

5870 रन - विराट कोहली (भारत)

5688 रन - कुमार संगकारा (श्रीलंका)

5046 रन - महेला जयवर्धने (श्रीलंका)

4474 रन - महेंद्र सिंह धोनी (भारत)

4057 रन - जैक्स कैलिस (साउथ अफ्रीका)

बड़े मंच का सरपंच, विराट कोहली

विराट कोहली चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में तीन अर्द्धशतक बनाने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं.

58* (64) बनाम श्रीलंका, कार्डिफ़ (2013)

96* (78) बनाम बांग्लादेश, बर्मिंघम (2017)

84 (98) बनाम ऑस्ट्रेलिया, दुबई (2025)*