India vs Sri Lanka LIVE Score, Asian Games 2026 Semi-Final: एशियन गेम्स 2026 में पुरुषों के क्रिकेट सेमीफाइनल में श्रीलंका ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. भारतीय टीम इस मुकाबले मेें सिर्फ एक तेज गेंदबाज के साथ उतरी है. जसप्रीत बुमराह को प्लेइंग इलेवन में मौका मिला है. वहीं आज वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन तीनों ही खेल रहे हैं. देखना मजेदार होगा कि कौन बैटिंग की शुरुआत करता है. वहीं पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर फाइनल में जगह बना ली है. ऐसे में आज की विजेता टीम गोल्ड के लिए पाक से भिड़ेगी.
India vs Sri Lanka LIVE Score: Asian Games 2026 Men's Cricket Semi-Final Updates
India vs Sri Lanka LIVE Score: भारत प्लेइंग इलेवन
वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह
India vs Sri Lanka LIVE Score: वैभव, संजू, अभिषेक तीनों खेल रहे
हालांकि, अभी तक भारत की प्लेइंग इलेवन की शीट तो सामने नहीं आई है, लेकिन ब्रॉडकास्टर ने बताया है कि वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा तीनों ही आज खेल रहे हैं. इसके अलावा बुमराह की भी वापसी हुई है. अर्शदीप को मौका नहीं मिला है. भारत सिर्फ एक तेज गेंदहबाज के साथ उतरा है.
India vs Sri Lanka LIVE Score: श्रीलंका ने जीता टॉस
श्रीलंका ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है
India vs Sri Lanka LIVE Score: भारत की संभावित इलेवन
टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग इलेवन: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह
India vs Sri Lanka LIVE Score: बुमराह की तय है वापसी
जापान के खिलाफ़ होने वाले इकलौते T20I मैच के लिए जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया था, लेकिन अब उनकी वापसी की उम्मीद है और वे संभवतः यश ठाकुर की जगह लेंगे. श्रीलंकाई टीम के बारे में बहुत कुछ पता नहीं है, लेकिन ज़्यादातर खिलाड़ियों को इंटरनेशनल अनुभव है, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि वे उलटफेर कर सकते हैं.
India vs Sri Lanka LIVE Score: पाकिस्तान फाइनल में
पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को हरा दिया है. अगर टीम इंडिया ने अपने सेमीफाइनल में भारत को हराया तो एक हाई फ्रोफाइल मैच देखने को मिलेग. थोड़ी देर में भारतीय टीम एक्शन में होगी.
India vs Sri Lanka LIVE Score: कैसा है मौसम
पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच उसी मैदान पर हो रहा है जहां आज ही बाद में भारत और श्रीलंका का मुक़ाबला होना है.अभी निशियो में धूप खिली है और आसमान में कहीं-कहीं बादल भी हैं.हालांकि, ताज़ा मौसम रिपोर्ट के मुताबिक़ कोरोजी स्पोर्ट्स पार्क में 20-20 ओवर का पूरा मैच होने की उम्मीद है.
India vs Sri Lanka LIVE Score: स्वागत है आपका
नमस्कार स्वागत है आपका एनडीटीवी स्पोर्ट्स पर. थोड़ी ही देर में भारत-श्रीलंका मैच शुरू होने वाला है. इस मैच की विजेता टीम गोल्ड मेडल के लिए क्वालीफाई कर जाएगी. थोड़ी देर में टॉस होगा.