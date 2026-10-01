India vs Sri Lanka LIVE Score, Asian Games 2026 Semi-Final: एशियन गेम्स 2026 में पुरुषों के क्रिकेट सेमीफाइनल में श्रीलंका ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. भारतीय टीम इस मुकाबले मेें सिर्फ एक तेज गेंदबाज के साथ उतरी है. जसप्रीत बुमराह को प्लेइंग इलेवन में मौका मिला है. वहीं आज वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन तीनों ही खेल रहे हैं. देखना मजेदार होगा कि कौन बैटिंग की शुरुआत करता है. वहीं पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर फाइनल में जगह बना ली है. ऐसे में आज की विजेता टीम गोल्ड के लिए पाक से भिड़ेगी.

India vs Sri Lanka LIVE Score: Asian Games 2026 Men's Cricket Semi-Final Updates